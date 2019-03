El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que el nuevo organismo que sustituirá al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) será propuesto en breve por el sector privado, quien también aportará recursos para su operación, y aún se está analizando la posibilidad de que se use parte de lo recaudado por el pago de Derecho de No Residente (DNR), cerca de 6,000 millones de pesos por año, que se usarán para la construcción del Tren Maya.

Por el momento, se ha planteado que el gobierno aporte la marca país y todos los materiales promocionales que existen de los destinos mexicanos.

“Es fundamental (la participación del sector privado) para que se evite el despilfarro. No podemos darnos el lujo en un país con más de 50 millones de pobres de hacer cheque de 75 millones de dólares para un espectáculo teatral con el que dicen que van a promover el país, me refiero a Luzia, del Cirque du Soleil, cuando hay espectáculos en México y ése, en especial, no habla de México”, refirió.

El funcionario ofreció una charla sobre algunos puntos de su política turística ante representantes del sector aéreo, a quienes agradeció su participación para seguir atrayendo viajeros, lo que refleja la confianza en la dependencia y adelantó que este año habrá cinco nuevas rutas internacionales desde lugares muy lejanos, lo que será una gran sorpresa.

En su participación, habló de su programa Toca Puertas (que en su gestión en la Ciudad de México hizo con el apoyo de las líneas aéreas, entre ellas Aeroméxico), del fortalecimiento que tendrá la plataforma Visit México, del Tren Maya, de la importancia de tener productos ancla en los estados para generar una mayor derrama económica y del reto que enfrenta México para seguirse posicionando a nivel mundial.

También hizo algunas críticas a las anteriores administraciones en el sector, que ocasionaron la toma de decisiones controversiales, entre ellas, la liquidación del CPTM porque sus recursos se utilizaban con poca transparencia.

El CNET colaborará

Como parte de los trabajos para integrar el nuevo ente de promoción, el secretario de Turismo acudió a un encuentro en la Oficina de la Presidencia de la República con Alfonso Romo y el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga.

“Tuvimos una buena reunión. Acordamos que vamos a trabajar en equipo para fortalecer la imagen de México en el exterior y contrarrestar los efectos de la desaceleración internacional y de las campañas de nuestros competidores. Presentamos un estudio con datos del impacto macroeconómico que podría sufrir la economía mexicana bajo distintos escenarios en el sector turístico y creo que fue bien recibida porque son datos contundentes”, dijo el empresario.

En el encuentro, Azcárraga dejó en claro que sigue en pie la propuesta del CNET de crear una nueva entidad que sustituya al CPTM donde participe la Iniciativa Privada (IP) y las autoridades federales, la cual tendrá un consejo de administración con un gobierno corporativo y despachos de auditores internacionales de renombre, que den la seguridad de que el dinero que ingrese se gaste correctamente.

“Los empresarios nos comprometemos a apoyar con nuestros expertos en turismo de nuestros diferentes comités, como el de mercadotecnia y estrategia, y nos comprometemos a que una vez que tengamos el recurso del DNR, encontremos los mecanismos para aumentar los ingresos”, dijo el representante empresarial. Aunque más tarde el secretario de Turismo no confirmó que haya certeza de que aporten recursos del DNR para la promoción.

