El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que tras reunirse con inversionistas extranjeros, los integrantes de la Iniciativa Privada (IP) mantuvieron su compromiso de invertir en México, pues dijo, tienen confianza en la actual administración.

Explicó que el pasado martes se reunió con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas, y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation, integrantes de la Sociedad de las Américas que tiene sede en Nueva York.

“La reunión se llevó a cabo en un ambiente de confianza hacia el gobierno de México, saben muy bien —porque tienen información— que hay finanzas sanas, que se tiene un auténtico Estado de derecho, que no hay empresas predilectas”, destacó.

[email protected]