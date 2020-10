Tras el compromiso de que el gobierno federal respetará la ley y habrá certidumbre a las inversiones, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) adelantó que habrá más paquetes de infraestructura que serán presentados de manera periódica, que contemplarán proyectos de energía limpia, además de avanzar para abrir las licitaciones y concesiones a privados nacionales e internacionales en las obras como el Tren México-Querétaro.

Carlos Salazar, presidente del CCE, dijo que este lunes 5 de octubre se anunció el primer paso de cinco etapas de inversiones que serán anunciadas en los próximos meses para ser ejecutadas. “Estamos hablando de casi 300,000 millones de pesos que representan 1.3% del PIB, que son proyectos que van a ejecutarse en los próximos meses”, incluso, el segundo paquete se anunciará en noviembre.

En conferencia de prensa virtual, el dirigente empresarial afirmó “esto incluirá en el tiempo proyectos eólicos y proyectos fotovoltaicos, así que es cuestión de esperarnos al siguiente paquete de inversión”.

El anuncio de este lunes no es menor, acotó el representante de la IP, pues “ya hay proyectos de energía, que no habíamos tenido en el pasado, incluso en noviembre del 2019 no pudimos incluir proyectos de energía y hoy se anuncian 5, a través de las alianzas público-privados que pretende hacer Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), proyectos que fueron propuestos por la titular de Energía, Rocío Nahle”.

Dijo que dentro de los proyectos de la CFE están abiertos a licitación y no hay conclusión de ese proceso de licitación, por eso están puestos para iniciarse el año que entra, en todos ellos existen ingenierías que tienen arranque de proyecto e incluyen análisis económico que lo sustenta, así que esperamos que las licitaciones se realicen y ya tendremos al patrocinador del proyecto que lo gane”, precisó Salazar.

José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), mencionó que para que el país tenga certeza en los planes a largo plazo, es uno de los acuerdos que se tomaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, de la seguridad patrimonial, estado de derechos y jurídica; así como que las obras de infraestructura cuenten con facilidades”.