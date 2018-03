El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregará 50% de la infraestructura comprometida para cierre de sexenio, informó su director Tuffic Miguel.



En conferencia de medios, acompañado por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, explicó que los ahorros del IMSS permitieron arrancar con el programa de infraestructura más ambicioso, al proyectar la construcción de 12 hospitales, de los cuales 4 han sido entregados y cuya inversión fue de 4,900 millones de pesos.



En tanto, en los próximos meses se inaugurará el hospital de León y uno más en Querétaro que requirió una inversión de 3,550 millones de pesos.



Resaltó que las fechas posibles de entrega de dos hospitales más son para abril o mayo el de León, Guanajuato; y en agosto el que estará ubicado en Pachuca, Hidalgo.



Tras afirmar que el IMSS superó el problema de sus finanzas, expuso que mantener el equilibrio del gasto, “es muy sencillo. Mientras no no te gastes más de lo que ingresas no incurres en un problema financiero. El Instituto aprobó una norma junto con el Consejo Técnico -máxima autoridad- conforme a la cual ningún director general puede gastar más de lo que ingresa”.