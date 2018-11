El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene finanzas sanas y la sobrevivencia asegurada hasta el 2030.

“Hoy el Seguro Social de los mexicanos goza de finanzas sanas y su sobrevivencia está garantizada”, dijo.

En 2012, refirió, recibimos un Seguro Social que estaba francamente en camino de la quiebra.

Durante su participación en la 109 Asamblea General del IMSS, refirió que gracias a la disciplina y rigor técnico de sus colaboradores y el incremento de las aportaciones, de 2016 a 2018 se obtuvo un superávit financiero de más de 21,000 millones de pesos.

“Es decir, en cada uno de estos tres años, sus ingresos fueron mayores que sus gastos y con ello, repito, la viabilidad está garantizada al menos al año 2030”, indicó.

Peña Nieto aseguró que esto se explica por la generación de empleos durante su administración, la que, insistió, es una cifra histórica de 4 millones de empleos.

“Y en consecuencia, las aportaciones que realizan estos trabajadores formales, que están cubiertos por la seguridad social, fortalecen los ingresos que tiene esta institución”, indicó.

El mandatario aseguró que en la actualidad el IMSS tiene la mejor estructura en su historia, y tan sólo en su gestión se puso en marcha la construcción de 12 hospitale,40 unidades de medicina familiar y 10 clínicas de mama.

“Hacía años que no se ampliaba de manera significativa la infraestructura de esta institución, y había una razón de ello: los números no permitían o no daban viabilidad a la inversión que el instituto tenía que hacer para ampliar su infraestructura”, dijo.

