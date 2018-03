El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reculó y determinó que Televisa sí tiene poder sustancial en TV de paga a nivel nacional, debido a que de enero del 2009 a agosto del 2014, Televisa no enfrentó presión competitiva porque tuvo la capacidad de formular ofertas del servicio de TV de paga en condiciones que los demás participantes no pudieron equiparar. Es el único participante en el mercado que opera los dos tipos de plataformas (cable y satelital), y tiene los derechos y es productor de contenidos audiovisuales de gran valor para las audiencias que no están disponibles para sus competidores en las mismas condiciones, entre otros elementos.

A partir de ahora, iniciará un procedimiento de análisis para imponer medidas específicas al Grupo.

El regulador determinó que Televisa tiene poder sustancial a nivel nacional debido a que las plataformas satelitales tienen la capacidad técnica y económica de competir actual y potencialmente en esa dimensión, y que las plataformas fijas se sujetan a una competencia con referencias nacionales, no locales.

A pesar de que en el 2013 se emitió la reforma del sector que ordenó el must carry/ must offer, en el periodo analizado el IFT no encontró evidencia de que tuviera un efecto significativo en la estructura de este mercado. Debido a estas capacidades, Grupo Televisa pudo atraer y retener suscriptores frente a los demás oferentes del servicio de TV de paga .

El must carry es la obligación a cargo de los sistemas de televisión de paga de transmitir las señales de televisión abierta por medio de sus redes, mientras que el must offer, se refiere a la obligación de las empresas de televisión abierta, de permitir que sus señales sean transmitidas a través de los sistemas de paga, bajo términos y condiciones no discriminatorias.

En el periodo analizado el IFT también encontró que hubo esfuerzos de competidores para ganar participaciones de mercado, pero Grupo Televisa tuvo la capacidad de contrarrestar esos esfuerzos sin perder participaciones de mercado. También identificó la existencia de significativas barreras a la entrada debido, entre otros elementos, a los requerimientos de inversión en infraestructura, acceso a contenidos audiovisuales y publicidad.

Explicó que el mercado relevante se forma de dos segmentos: uno que corresponde a las plataformas satelitales con la capacidad de prestar el servicio con cobertura nacional, pero sin la capacidad de prestar servicios convergentes de telecomunicaciones; y el otro, formado por las plataformas fijas, con capacidad de extender su cobertura en menores escalas geográficas y con capacidad de prestar servicios convergentes de telecomunicaciones.

