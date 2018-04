Tras el anuncio de la adquisición de 100% de OHL Concesiones por IFM Global Infrastructure Fund el 12 de abril del 2018, IFM Investors anunció la nominación de tres nuevos consejeros independientes para reemplazar a los representantes de OHL Group, que dejarán su posición una vez finalizada la adquisición de OHL Concesiones.

Así lo informó IFM en un comunicado, donde afirmó que, de nombrarse los nuevos consejeros, la mayoría del Consejo de OHL México estará compuesta por consejeros independientes. Las decisiones y acciones tomadas por OHL México deberán ser consideradas y aprobadas por el Consejo de Administración.

Los nombres que figuran en la lista de nominados son: Francisco Javier Soni Ocampo, ex Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Cumplimiento de Walmart en México y América Central; Alberto Felipe Mulás Alonso, ex consejero independiente durante varios años para RCO, una carretera de peaje de 550 km en México propiedad de Goldman Sachs Infrastructure Partners y ex consejero independiente de ICA; y por último, José Victor Torres Gómez, fundador de la práctica financiera y bancaria en González Calvillo, una firma de abogados de gran prestigio en México y actual miembro de la Junta Directiva de SkyTV.

Los nuevos consejeros independientes propuestos serán nombrados y, de ser aprobados, serán designados en una asamblea de accionistas de OHL México, llevada a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores de México.

erp