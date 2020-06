La Ley Federal del Trabajo tuvo dos reformas “muy tímidas” en 2012 y 2019, para regular el trabajo en casa; y actualmente la regulación recae en las políticas que implementen las empresas, coincidieron especialistas.

A partir de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las compañías debieron establecer políticas de teletrabajo; sin embargo, si se estima que se mantendrá esta forma de trabajo es indispensable que “trabajadores y patrones acuerden el tipo de jornada, si ésta es reducida o no; establecer esquemas de bancos de horas y distinguir entre estar conectado y estar trabajando, establecer franjas horarias de disponibilidad y de desconexión, todo esto se debe plasmar en una política, y tiene que ver con todo lo que tiene que dar de respuesta el mercado de trabajo para abordar la crisis”, comentó Jorge Sales Boyoli, especialista laboral.

Es necesario que se legisle, comentó Alejandro Avilés, abogado laboral, quien explicó que desde el 2019 pasado en el Senado de la República se discute una iniciativa de ley que ya pasó por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos y fue aprobada en el pleno y se remitió a la Cámara de Diputados, pretende modificar el artículo 311 para crear otro capítulo especial de Teletrabajo y pretende adicionar 5 artículos generales y a través de una NOM se pueda detallar las condiciones en que el Teletrabajo debe realizarse”.

En tanto, Alfredo Sánchez Castañeda expuso que en México el teletrabajo no se encuentra regulado, “en realidad el trabajo a domicilio se refiere a la producción de bienes. El trabajo a domicilio está pensado a finales del siglo XX y no tanto en trabajo como ha surgido en los últimos años. El teletrabajo no es más que una manifestación de lo que se denomina trabajo a distancia, se puede hacer trabajo a distancia como trabajo empresarial, como un trabajo autónomo y como un trabajo subordinado”.

En un foro internacional sobre el teletrabajo Sánchez Castañeda apuntó que “siempre estamos discutiendo de un ingreso universal ciudadano, pero debemos considerar un salario universal, pensemos también en prestaciones o condiciones de trabajo universales, si estamos pensando en derechos humanos universales, porque no pensamos en derechos laborales universales, en ese sentido tenemos que avanzar”

Asimismo, consideraron que hay pocas posibilidades de sindicalización y tienen que ver mucho la falta de contacto entre trabajadores. “Estamos ante dos fenómenos, la empresa parece que desaparece pero la actividad laboral está en todos los lados en donde se presente. Bajo esa dinámica otorgarles derechos y obligaciones a los trabajadores”.

