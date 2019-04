Acapulco, Gro. Al ubicarse entre los países más visitados, México vive un buen momento turístico que no se pude desacelerar dejando de lado las tareas de promoción de los atractivos nacionales, pero también es cierto que es necesario darle “tiempo al tiempo” para conocer los resultados de la nueva estrategia que contempla el gobierno federal en la materia, afirmó el secretario general adjunto de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Jaime Cabal.

“Hay que esperar. Hay propuestas en la mesa para crear mecanismos distintos de promoción y apoyarse de embajadores y cónsules, por ejemplo, porque no existe ninguna duda de que se tienen que realizar esas tareas y en eso se trabaja”, dijo.

El representante del máximo órgano del sector turístico público ofreció una conferencia magistral sobre la situación del sector en el Tianguis Turístico y tuvo como invitado al secretario de Turismo, Miguel Torruco, ambos con experiencia en el sector hotelero y conocidos desde hace más de dos décadas.

Se solicitó su opinión sobre la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) recurrentemente luego de su charla, a lo cual respondió que por “respeto” a la soberanía del país, no podía hacer comentarios en particular.

“En la organización respetamos las decisiones de cada gobierno, pero también lo cierto es que hay cosas que caen por su propio peso y la promoción se tiene que seguir dando. México es un país que está en la cresta de una ola que requiere recursos, sean o no del CPTM. Con las embajadas y consulados se muestra un nuevo instrumento, tiene que adaptarse a la promoción nacional”, agregó.

¿Tiene antecedente de algún país que haya cambiado tan abruptamente su estrategia de promoción, como México?

No, la verdad no. No conozco muchos antecedentes.

Apostar e integrar tecnología

El representante de la OMT recomendó a México mayor relación con emprendedores turísticos, particularmente en temas relacionados con tecnología, como lo han hecho en otros países con éxito, y buscar una complementariedad.

“En este relevante foro quiero proponer que dentro de la agenda del nuevo gobierno se pueda incorporar un programa de startups, como ocurre en otros países bajo nuestra coordinación y que ya han generado más de 3,000 proyectos en Hungría, Egipto, Argentina y próximamente Colombia, por ejemplo. Está quedando claro que hay nuevas oportunidades de hacer negocio”, agregó.

Además, Cabal reconoció que aún no es posible una adecuada integración en el turismo de las llamadas economías colaborativas a pesar de que es una realidad que se veía venir desde hace años y, lamentablemente, no se tiene la certeza de cómo manejarlas.

“Las plataformas tecnológicas, desde nuestro punto de vista, son irreversibles”, agregó el representante.

Durante se charla, reiteró que en el turismo si no se piensa en las personas que participan en él, no será posible volverlo sostenible y darle un enfoque de total calidez y hospitalidad, por lo que su agenda de trabajo vigente tiene como prioridades: innovación y transformación digital, dar un valor agregado y ofrecer educación y empleo de alta calidad.

“La inversión social que quiere la OMT con sus países socios es para ser un facilitador y llevarles inversión, de diferentes niveles, que generen un beneficio en todos los involucrados, lo que cual se entrelaza con la política de mejoras sociales que se buscan en México”, afirmó su director general adjunto.

El domingo, en la inauguración del encuentro de negocios, reconoció la asistencia del presidente de México porque le pareció una señal de total apoyo al sector. Ahora recomienda esperar a ver los resultados y saber si la apuesta funcionó, o no.

Nuevo eje de promoción

Sectur presentará nueva versión de Visit México

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que un mes presentará una renovada versión de la plataforma Visit México (creada para extender los alcances del Consejo de Promoción Turística de México, actualmente en liquidación) para dar impulso a la difusión de los atractivos locales y ayudar a mantener su interés dentro y fuera del país. Y se reservó los detalles.

“Tendremos una gran alianza con canales de televisión internacional. Nos vamos a adelantar algunos años y será muy interesante porque si en algún momento dijeron que llegaban los viejitos de pelo blanco y que no comprendíamos de la información, ahora seremos el primer país que habrá de reforzar, renovar y marcar un hito en la historia del big data dentro de la promoción turística”, dijo en una de sus participaciones en el Tianguis Turístico. Información de la dependencia señala que dicho portal es el segundo más importante del mundo con más de 8 millones de seguidores y es una gran ventana que recibió el año pasado más de 18 millones de visitas, aunque su actividad ha bajado recientemente.

Así, en menos de 15 días, Torruco anuncia la tercera acción encaminada a continuar con la promoción de México, nacional e internacionalmente: la primera fue la concesión a la empresa CREA para organizar las ferias internacionales elegidas con detenimiento y la segunda se conoció la semana pasada con la formalización de embajadores y consulados que también realizarán esas actividades.

