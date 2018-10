Los dichos del presidente electo Jair Bolsonaro respecto de su visita a Chile y los de su posible ministro de Hacienda y Comercio, Paulo Guedes, sobre la viabilidad del Mercosur despertaron luces de alarma en la economía argentina.

A pesar que desde el Ejecutivo señalan las declaraciones de los posibles funcionarios como “dichos a la prensa”, el tema revistió tanta importancia que fue tratado en la reunión de Gabinete, según explico el canciller argentino, Jorge Faurie al término de la misma.

“En la reunión de Gabinete se trató la significancia en el entorno regional y las perspectivas de las actividades”, señaló el canciller quien, frente a la consulta de El Cronista respecto a una posible flexibilización del Mercosur, dijo que “el proceso de integración del Mercosur encarado como una integración aduanera ha sufrido la experiencia de su propio desarrollo. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que encarar una tarea de flexibilización vinculada con las negociaciones que los cuatro países estamos encarando en conjunto”.

Consultado sobre los acuerdos de libre comercio individual, Faurie señaló que la intención de Argentina es la de continuar “los cuatro juntos —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—. En este contexto, “Argentina está dispuesta a considerar una adecuación”, sentenció.

En otro momento de la conferencia de prensa, Faurie le bajó el tono a las molestias que podrían generar que Bolsonaro visite primero Chile y rompa la tradición de que sea Argentina el primer viaje al exterior del presidente electo de Brasil. “Los jefes de Estado toman contacto con los países en los que tienen intereses. No importa si viene primero o no sino el grado de diálogo e interacción que tengamos”.

Sin la presencia de ninguno de los ministros del equipo económico, el canciller fue el encargado de hacer referencia al desembolso del FMI; señaló que es un hecho “sumamente positivo. Nos da solvencia para los programas que estamos llevando adelante y es una ratificación de que es correcta la reforma que estamos haciendo”.

“Nos ven como el fracaso”

Por otra parte, el ex ministro argentino de Economía, Ricardo López Murphy, lideró un pánel durante el encuentro de la Fundación Friedrich Naumann. Originalmente previsto para debatir con Domingo Cavallo, también exjefe de Economía pero que se ausentó por motivos de salud, López Murphy expuso sobre “Economía de libre mercado vs intervencionismo centralizado”.

“Ese cambio en la actitud de Brasil respecto al Mercosur va a ser difícil al comienzo, pero en el largo plazo nos va a hacer bien. No nos hacía bien estar asociados a esa política hiperproteccionista que se había creado”, afirmó. “También es un cachetazo a nosotros, cuando Bolsonaro elige visitar a todos menos a su vecino y principal socio. Nos está dando una señal, nos ven como el caso del fracaso, si no lo entendemos”, opinó.

Asesor económico de Bolsonaro se disculpa por desestimar al Mercosur

En medio de una gran expectativa regional por las decisiones que tome el equipo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, respecto al Mercosur, su máximo asesor económico, Paulo Guedes, se retractó de haber desestimado al bloque.

Tras el ballottage del domingo pasado que dio al ultraderechista Jair Bolsonaro como ganador y próximo presidente de Brasil, su máximo asesor económico y futuro ministro de Hacienda, Paulo Guedes, brindó una conferencia de prensa para dar un panorama del rumbo económico del futuro gobierno.

En ella aclaró que la relación con el Mercosur y Argentina “no será una prioridad” e incluso se refirió al bloque como a una “prisión cognitiva” porque impide comerciar unilateralmente con otras regiones.

Este martes aclaró: “Pido disculpas, fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o el Mercosur, pero la verdad es que no es el foco en este momento porque lo son nuestros problemas internos”, entrevistado por el diario La Nación en Río de Janeiro.

Apenas el lunes, Bolsonaro afirmó que pretende darle una nueva dimensión al Mercosur, por considerar que el bloque está “sobrevalorado” y expresó que coincidía con Guedes para quien el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y del que Venezuela está suspendida “no es una prioridad”.

“Mercosur tiene su importancia, sí, pero en mi opinión, está sobrevalorado. Fue bien gestado en su inicio pero en el gobierno del PT el asunto ideológico pasó a hablar más alto. Nadie quiere detonar el Mercosur pero queremos darle su debida estatura”, afirmó.