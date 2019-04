El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de sostener un diálogo con los gasolineros después de que anunciara que el próximo lunes se publicará la primer lista con los expendios de refinados que vendan más barato y más caro el combustible.

“Desde hoy mismo (jueves) está abierta la posibilidad de este diálogo con los gasolineros. Le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, que es el encargado del análisis de los precios de las gasolinas, del diesel, del gas, de la luz, Arturo Herrera, él va a atenderlos desde hoy mismo para que se les informe sobre los datos que se tienen, escucharlos, tomar en cuenta sus puntos de vista y que se busque por la vía del diálogo, del entendimiento, un acuerdo”, dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa habitual, el presidente sostuvo que lo que se busca con la publicación de los precios de venta de combustibles que ofrecen las gasolineras en el país es favorecer a los consumidores.

“Lo que queremos es que no se afecte a los consumidores de gasolinas, porque hay la decisión de no aumentar el precio en términos reales por parte del gobierno, y lo estamos cumpliendo; sin embargo, en algunos casos hay aumentos porque han crecido los márgenes de utilidad de las empresas que administran las gasolineras, entonces, qué bien que se van a sentar para que se haga un análisis sobre el comportamiento de los precios”, expuso. No obstante, López Obrador reiteró que todos los lunes próximos se publicarán las listas con las gasolineras que vendan más caros y baratos los refinados.

“Sí, vamos a empezar, porque esto es bueno, la transparencia, quién es quién en los precios de las gasolinas”, afirmó. Acotó que la publicación de la lista será un buen ejercicio para que mejoren las condiciones de competitividad del sector. “Los que están vendiendo caro yo creo que no van a querer salir de nuevo en la lista del próximo lunes, y los que están vendiendo barato, pues va a ser un reconocimiento a ellos, porque todos tenemos que portarnos bien, todos los ciudadanos.

“Esto no es tarea de un solo hombre, de los servidores públicos, es asunto de todos el que se logren los cambios en el país, que se acabe con la corrupción, con los abusos: todos tenemos que ayudar y hay voluntad para eso, es cosa de ponernos de acuerdo”.