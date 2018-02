Durante la séptima ronda del TLCAN 2.0 podría haber avances “combo” en los temas complejos de la negociación como estacionalidad, sunset, los capítulos de resolución de controversias y seguridad para las inversiones, así como en reglas de origen, por lo que deberán destrabarse en la mesa ministerial, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

“Desde la perspectiva de la Iniciativa Privada (IP) con sector público y el equipo negociador, estamos conscientes de que debe ser un paquete” la forma como debe resolverse el acuerdo comercial, aseveró.

Mencionó que el hecho de que la industria automotriz mexicana no haya dado un comunicado de hacia dónde moverse, luego de que Canadá planteó modificaciones metodológicas a la regla de origen de vehículos, no implica que no haya estado en negociaciones con la Secretaría de Economía, porque ha habido conversaciones intensas.

En conferencia de prensa, el dirigente empresarial mexicano reiteró que los capítulos como telecomunicaciones, laboral, reglas fitosanitarias, acuerdos bilaterales sobre farmacia y cosmetología pueden avanzar e incluso prácticamente cerrarse.

Frente a la cláusula de terminación automática del TLCAN (sunset), Castañón precisó que México ha puesto sobre la mesa una propuesta que es mucho más amigable y transitable para los tres países.

“Esperemos un avance y creemos que debe ser en combo en cuanto a estacionalidad, sunset, y los capítulos de resolución de controversias y seguridad para inversiones”, refirió el dirigente empresarial.

Respecto al tema de reglas de origen, dijo, deben incluirse en ese paquete de temas álgidos, en tanto los técnicos de la industria automotriz siguen analizando los criterios de la propuesta de Canadá.

El presidente del CCE comentó que modificar las reglas de origen no es un asunto sencillo, porque implica mover las cadenas de valor, con el nuevo reto para incorporar las tecnologías y “ahí está la dificultad automotriz mexicana”.

“Al arranque de la ronda continuamos con el espíritu positivo de ver avances relevantes a nivel técnico”, destacó el representante empresarial del grupo negociador del TLCAN.

El acuerdo de libre comercio se resolverá en dos vías: en la parte técnica, donde se sigue avanzado y la vía política para los temas más difíciles a negociar.

Por ello, expresó: “El tema es la política y evidentemente, la cancelación del viaje del presidente mexicano a Estados Unidos tiene un ingrediente importante dentro de las mismas negociaciones”.

confía senadora

“El muro no contamina el TLCAN”

Laura Rojas, como nueva presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, confía en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) salgan avante a pesar de las diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos en relación con la construcción de un muro en la frontera.

Esto, luego que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto cancelara su visita a Washington por presuntas diferencias con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump.

En rueda de prensa para dar cuenta de los pendientes en la Comisión, la legisladora consideró que las diferencias entre los mandatarios no contaminan la negociación del TLCAN, que inició su séptima ronda. “La renegociación del Tratado de Libre Comercio va por su carril, va por un carril independiente hasta el momento”, aclaró.

“Esta posición de Trump sobre el muro no es nueva, ya tiene mucho tiempo, incluso desde que era precandidato y es una posición igual que la nuestra. Igual que la respuesta: México no va a pagar un solo centavo por el muro”, reiteró. (Dora Villanueva)