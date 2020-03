Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), denunció el principio de una campaña informativa en su contra y venida desde las instituciones del gobierno federal por las notorias y continuas discrepancias que ha mantenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de política económica.

Este lunes 30 de marzo, Gustavo de Hoyos conoció la publicación de una nota informativa publicada por la agencia de noticias Notimex, donde se exhibe que el empresario mantendría un activismo político desde la presidencia de Coparmex y con sintonía ideológica con el Partido Acción Nacional (PAN).

“El presidente de la Confederación Patronal Mexicana mezcla su función al frente del empresariado patronal con su activismo político, postura que le ha sido reclamada por parte de sus propios compañeros, quienes lo instan a hacer proselitismo desde un partido, específicamente en Acción Nacional y que se retire de la dirigencia (…) El empresario de origen regiomontano-mexicalense, encabeza uno de los grupos en desacuerdo con el manejo de la administración federal 4-T, tanto en el plano económico, político, social y en otras coyunturas, como en el tema sanitario Covid-19”, divulgó Notimex.

En respuesta a la agencia estatal de noticias, el jefe de la Coparmex exteriorizó que el gobierno federal carece de tolerancia de opinión:

“Después de que López Obrador lanzara en La Mañanera ataques directos a mi persona y a la Coparmex, ahora Notimex me dedica un “especial”. Un fiel retrato de la tolerancia en los tiempos de la Cuarta Transformación (4T)”, escribió Hoyos Walther en su perfil de la red social Twitter.

La divergencia AMLO-Gustavo de Hoyos escribe nuevo capítulo

Este último encontronazo entre el líder de la patronal mexicana con el presidente de la República derivó de una serie de declaraciones de López Obrador el viernes 27 de marzo por la mañana, cuando el jefe del Ejecutivo se disponía a viajar a Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado como parte de su agenda presidencial.

Andrés Manuel López Obrador dijo que no quería ser recibido en los aeropuertos de esas ciudades por un “supuesto” representante del empresariado que mantendría interés en ser candidato de un partido político.

“No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando, un supuesto representante de empresarios (…) El director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días está atacándonos (…) Está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque afecta a los empresarios y no ayuda en nada”, lanzó López Obrador antes de partir a Tijuana aquel viernes.

El 11 de diciembre de 2019 ocurrió otra divergencia entre AMLO y el presidente de Coparmex. En esa ocasión, el presidente divulgó que Gustavo de Hoyos estaría buscando ser candidato de un partido político en Baja California.

Aquella afirmación de López Obrador derivó de un anuncio de la Coparmex de Gustavo de Hoyos respecto a que los empresarios habrían sido marginados de las entonces negociaciones sobre el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte.

“En Coparmex celebramos que las negociaciones y la eventual ratificación de este acuerdo sigan su marcha, consideramos indispensable tomar en cuenta e involucrar la opinión del sector privado en la toma de decisiones, con la finalidad de analizar cualquier modificación a este acuerdo y sus efectos a corto, mediano y largo plazo”, refirió entonces la patronal mexicana.

“La negociación del T-MEC debería de contar con el consenso de los sectores productivos de principio a fin. En la definición del Protocolo Modificatorio del T-MEC, el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto fueron marginados”, sostuvo Gustavo de Hoyos también a través de su cuenta de Twitter.

“La Coparmex tiene una postura muy partidista. Él parece el jefe de un sector, de un partido que por respeto no menciono. Está dedicado a oponerse. Yo creo que sus representados opinan distinto. El tratado es necesario, conveniente, ayuda", indicó López Obrador aquel día de diciembre.