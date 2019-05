La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha pasado de tener afectaciones transversales por el aumento de aranceles a impactos a grandes corporativos en específico.

En esta confrontación, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció el lunes una licencia temporal que restaura la capacidad del gigante chino de fabricación y telecomunicaciones electrónicas, Huawei Technologies, para mantener redes existentes y proporcionar actualizaciones de software a los teléfonos móviles en uso fabricados por la compañía.

La licencia, que se publicó para inspección y que busca ayudar a los actuales clientes, reduce las restricciones que la semana pasada impuso el gobierno de Estados Unidos a Huawei Technologies Co Ltd para la compra bienes estadounidenses. La medida temporal dura hasta el 19 de agosto.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos puso el jueves a Huawei y a otras 68 entidades en una lista negra de exportación, que hace casi imposible que la empresa china compre productos fabricados en Estados Unidos.

La lista de entidades identifica a empresas que se cree que están involucradas en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de política exterior de Estados Unidos.

Previamente, Google, de Alphabet Inc, suspendió sus negocios con Huawei que requieran la transferencia de hardware, software y servicios técnicos, excepto aquellos disponibles públicamente a través de licencias abiertas.

Además, las acciones de los fabricantes de chip europeos Infineon Technologies, AMS y STMicroelectronics cayeron con fuerza el lunes, por las preocupaciones de que los proveedores de Huawei Technologies puedan suspender los embarques a la firma china por la decisión de Washington de ponerla en una lista negra.

A su vez, el fabricante de partes de teléfonos móviles Lumentum Holdings Inc se convirtió el lunes en la primera compañía estadounidense que confirma formalmente el fin de sus envíos a Huawei Technologies, tras las restricciones a las exportaciones aprobadas por el Departamento de Comercio.

La compañía, que es considerada como uno de los grandes proveedores de la tecnología de reconocimiento facial de Apple Inc, dijo que no puede predecir cuándo podrá reanudar los envíos.

También la española Telefónica dijo que está revisando la orden estadounidense para ver si afecta a sus clientes.

Aunque la mayoría de los proveedores estadounidenses no han hecho comunicados públicos sobre su posición en la prohibición de Huawei, Bloomberg reportó que Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc comunicaron a sus empleados que no seguirán haciendo envíos a Huawei hasta nuevo aviso.

La administración de Trump ha tratado de disuadir a los aliados y socios de incluir equipos de Huawei en sus sistemas de información crítica, citando preocupaciones de seguridad nacional.

En febrero del 2019, el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió que, si los países trabajan con Huawei, “no podremos compartir información con ellos, no podremos trabajar con ellos”.

En el otro frente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha acusado a Estados Unidos de buscar “estrangular las operaciones legales y legítimas (de las compañías chinas)”.

Este lunes, China acusó a Estados Unidos de albergar “expectativas extravagantes” para un acuerdo comercial, lo que puso en evidencia la distancia entre los dos lados.

El 6 de marzo del 2019, Huawei presentó una demanda contra Estados Unidos, impugnando la constitucionalidad de una ley que restringe a las agencias federales a hacer negocios con la empresa.

Las dos mayores economías del mundo están embarcadas en una guerra arancelaria cada vez más agresiva, que las ha llevado a elevar mutuamente los gravámenes sobre sus bienes importados, incluso mientras negocian, lo que exacerba los temores de riesgos para el crecimiento global y perturba los mercados financieros.

Empresas que cumplirán las sanciones a Huawei:

Infineon Technologies (semiconductores)

STMicroelectronics (semiconductores)

Intel (chips)

Qualcomm (chipsets)

Xilinx Inc (circuitos integrados)

Broadcom Inc (semiconductores e infraestructura de software)

Google (aplicaciones, sistemas operativos)

