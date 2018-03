El índice Global 500 sitúa a Google un 24% por encima en el 2016 (desde los 88,200 millones de dólares) mientras que Apple descendió de 145,900 millones de dólares hasat los 107,000 millones de dólares en el mismon lapso.

Apple ha perdido el podio tras cinco años liderando este índice, puesto que Google había sido considerada la marca más valiosa del mundo en el 2011 por última vez. Brand Finance's Global 500 clasifica a las marcas por su valor económico y también calcula aquellas que son más "poderosas".

En base a estos criterios, Google se sitúa como número uno en valor económico sobre todo porque sus beneficios por publicidad ascendieron un 20% durante el 2016. Tras Google, se sitúa Apple, Amazon, AT&T, Microsoft, Samsung, Verizon, Walmart, Facebook e ICBC, por orden.

En cuanto a las empresas españolas, Santander es la compañía mejor situada en el ranking en el puesto número 81 aunque pierde posiciones con respecto al año anterior que se situaba en el puesto 70. Le sigue Zara en el puesto 90, con una mejora relevante desde el 115 de la tabla. Mientras, Repsol entra dentro de los 500 ocupando el puesto número 489.

