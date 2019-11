El gobierno federal, a través de distintas dependencias gubernamentales, ha adjudicado 46 contratos bajo el esquema de outsourcing a 19 empresas privadas, por un monto conjunto de 3,122 millones de pesos en lo que va del 2019, de acuerdo con datos de Compranet.

De los 46 contratos que ha otorgado, 12 fueron asignados a la empresa Lore Soluciones Integrales Empresariales, por un total de 854.8 millones de pesos; otros seis fueron otorgados a la empresa We Keep On Moving, que en total representan 1,124 millones de pesos; cinco a la compañía Gestión del Agua y Medio Ambiente SC, por un monto conjunto de 63.4 millones de pesos, y los 23 contratos restantes fueron otorgados a 15 empresas distintas.

Entre las dependencias que se beneficiarán de estos contratos están secretarías, institutos, centros de investigación y otras instituciones del sector público, como la Semarnat-Conagua, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Economía, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y la Secretaría de Cultura.

Asimismo, las licitaciones son para brindar diversos servicios a entidades como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; el Cinvestav, dependiente del Instituto Politécnico Nacional; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

El contrato más amplio de los otorgados correspondió a la empresa We Keep On Moving, por un monto de 670 millones de pesos, para proporcionar el servicio integral especializado en régimen de subcontratación de personal para la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, dependiente de la Secretaría de Hacienda, con una vigencia de agosto del 2019 a diciembre del 2020.

Uno más es el que se autorizó a Corporativo de Promociones Doex, en participación conjunta con Dinamic Servicios Administrativos, para proporcionar servicios técnico-administrativos especializados para apoyo a las actividades del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y sus encargos de la Secretaría de Hacienda, por 414.4 millones de pesos, con una vigencia de septiembre del 2019 a agosto del 2020.

Otras empresas ganadoras de contratos de servicio a través de outsourcing son Darefort (en conjunto con Intermex Comercializadora Internacional; Global Intermex; Antila; CEO Company de Norte, y Apoyo Técnico del Guadiana).

También fueron ganadoras de contratos para servicios de outsourcing las compañías Líder de la Península; Servicios Empresariales Alquicira; Sitah Soluciones Inteligentes con Talento Humano; Visión y Estrategia de Negocios; Zamora Díaz y Asociados Contadores Públicos; Esespa; HR Capital Working; Bufete Empresarial GTU; Corporativo de Promociones Doex; INMO Alfakali; Sarenggo; Servicio y Asistencia de Negocios VKT; Servicios de Planificación Empresarial, y Esparta Servicios Eficientes.

Todos estos contratos, servicios, personal de dependencias y empresas están riesgo si es que la iniciativa de ley de subcontratación de Napoleón Gómez Urrutia es aprobada en el Legislativo, pues las condiciones que plantea dicha propuesta, de acuerdo con especialistas en la materia, generarían gran daño a nivel nacional e internacional, desempleo y demandas laborales.