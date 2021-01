El Gobierno de la Ciudad de México reportó una reducción en la incidencia de prácticamente todos los delitos durante el 2020, un año en que los ciudadanos permanecieron en aislamiento social y confinamiento debido a la epidemia del Covid-19.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que durante el 2020 se catearon 397 domicilios, se detuvieron a 602 personas y a 76 de los principales líderes de la delincuencia organizada en la capital. Anunció que para 2021, policías y autoridades ministeriales pondrán atención a la contención de cinco delitos: homicidio doloso, robo de vehículo, robo a pasajero y robo a casa habitación.

“Esto no quiere decir que vayamos a dejar la atención de otros delitos. Tenemos otro delito que no está aquí mencionado, pero que continúan los operativos o varios delitos, que continuarán los operativos que han tenido buenos resultados como es el robo a transporte público que no deja de ser una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México pero son operativos que han dado resultados, que dieron resultados en el 2020 y que continuarán. De igual manera robo a cuentahabiente o varios delitos más”, destacó García Harfuch durante la competencia de prensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“En el caso de la prioridad de homicidio doloso, nos referimos a homicidios dolosos principalmente por rivalidad delincuencial que son los homicidios que las autoridades de la Ciudad de México en conjunto con el gobierno federal podemos disminuir.

“Hay otros que son homicidios por violencia social, por riña, estos se atienden de una manera distinta, pero en el caso del homicidio doloso, seguiremos combatiendo las organizaciones o las células delictivas que se encuentran en la Ciudad de México que roban, extorsionan, secuestran, etcétera”, mencionó.

Durante la conferencia de prensa, el Coordinador General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomas Pliego Calvo, presentó la estadística sobre el comportamiento de los delitos durante el 2020 comparado con el 2019.

Destacó que el robo a pasajero a bordo del Metro se redujo -72%; el robo a negocio con violencia -37%; el robo a pasajero a bordo de microbús -54%; robo en taxi -61%; robo a cuentahabiente -45%; robo a transportista -39%; lesiones dolosas por arma de fuego -39%; robo a transeúnte en vía pública -34%; robo a repartidor -32%; robo de vehículo con violencia -24%; robo de vehículo sin violencia -22%; homicidio doloso -18%; homicidio doloso (víctimas) -17%; robo a casa habitación con violencia -16%; robo a bordo de Metrobús -70%, robo a conductor de vehículo -37% y robo a casa habitación sin violencia en 42 por ciento.

Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que en 2021 habrá en total 19 Unidades Criminalísticas de Proximidad, “donde toda la estrategia que tiene que ver con la comunicación directa en tiempo real con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos va a permitir agilizar toda la operatividad en las detenciones que nos permitan llevar todas las evidencias, toda la investigación de las primeras 72 horas que, obviamente, estarán reforzando y fortaleciendo las carpetas de investigación, en el entendido de que no puede haber impunidad”.

Finalmente, dijo que en breve se presentará un informe específico sobre el tema de delitos hacia las mujeres, con violación y feminicidio. “Lo estamos preparando, por el tema de la Alerta de Género, y por eso presentamos estos delitos”, destacó.

