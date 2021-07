El Gobierno argentino le quiere poner fin a la medida judicial que le permite a las empresas Telecom, DirecTV y Telecentro, entre otras, tener autonomía absoluta en el movimiento de sus tarifas. Ese trío de compañías está avalado por un fallo judicial que hizo lugar a la medida cautelar que presentó, y que les permite no seguir la línea que se impone desde la Enacom.

A través del Decreto de Necesidad de Urgencia 690/20, el Gobierno determinó que, al considerar a los servicios de telefonía fija y móvil, internet y TV paga como esenciales, sus precios deben estar regidos y controlados.

Sin embargo, Telecom, DirecTV y Telecentro pueden manejarse libremente, contrariamente con lo que ocurre con empresas como Movistar y Claro. De acuerdo con las fuentes consultadas por El Cronista, el Gobierno quiere ahora terminar "con las distorsiones que esto genera en el mercado", y luego de presentar el caso ante la Corte Suprema, ahora analiza pedir un per saltum para apurar una determinación respecto de cómo sigue este tema.

"La medida que hoy favorece a las empresas en ningún, momento habla de que el DNU es inconstitucional. Es por esto que no se entiende como se le puede dar lugar a una presentación como esa. Lo que queremos ahora es que la corte tome una postura", sostuvieron las fuentes oficiales.

Además precisaron que, en caso de que el fallo sea desfavorable para el Gobierno, "se realizarán los cambios que sean necesarios para que no haya ningún inconveniente con su aplicación".

Pero además de buscar el equilibrio en el sector en cuanto a las tarifas, lo que también se trata de evitar es que las empresas avancen todavía más sobre la Justicia.

Más allá de las compañías que ya lograron fallos favorables en Tribunales -dos de las medidas se presentaron en Córdoba y dos en Tribunales Federales-, otras empresas, como Movistar esperan el fallo de la presentación propia que hicieron, aunque mientras tanto se sienten amparados por el fallo que logró la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), organización dentro del cual se encuentra la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), de donde las empresas son miembros.

El Gobierno pretende frenar justamente todo este envión judicial que está complicando el congelamiento de tarifas que se pretende imponer, pero que de algún u otro modo las compañías logran sortear.

En cuanto a los tiempos, en este sentido, no hay algo definido respecto de esta posible presentación del per saltum, aunque las fuentes consultadas afirmaron que no se quiere dejar pasar demasiado tiempo más, ya que quieren "regularizar el mercado lo antes posible". Hace tres semanas el Gobierno realizó la primera presentación ante la Corte Suprema, aunque en algunos días más, si no aparece ninguna respuesta, sí se recurrirá al per saltum.