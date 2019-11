El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, como gobierno, tiene la obligación de apoyar las empresas nacionales y estar pendientes para ayudar a que no fracasen. En ese marco, anunció que mediará entre la familia Alemán en el conflicto legal que enfrenta con Grupo Televisa, y su gobierno apoyará en la situación que enfrenta Interjet.

“Nosotros tenemos la obligación de apoyar las empresas nacionales, que vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, que no quiebren las empresas mexicanas. No significa esto rescatar a empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales.

Últimamente se ha estado hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y que en lo que podamos nosotros ayudar lo vamos a hacer.

“Desde luego que se entienda, no significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas. No vamos a convertir deudas privadas en deuda pública, que eso fue lo que se hizo anteriormente con el Fobaproa, pero también eso no significa que el gobierno ayude en todo lo que se pueda, incluso en controversias que existen entre las empresas”, comentó López Obrador.

Luego de que Grupo Televisa anunció que emprenderá una batalla legal contra la familia Alemán por incumplimiento de contratos y el pago de la pena convencional moratoria en la adquisición de Radiópolis.

“Hay, por ejemplo, un diferendo por la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet. Nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque nos lo han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar para que estas empresas sigan dando servicio y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo, como fuentes de trabajo. Se cierra una empresa y se afecta a trabajadores.

“No queremos mortandad de negocios, queremos, al contrario, que cada vez estén más fuertes las empresas y que se abran nuevas empresas, porque es abrir nuevas fuentes de trabajo. Eso, por lo que tiene que ver con Interjet”, mencionó el presidente López Obrador.

A mediados de julio, Televisa y Corporativo Coral (a nombre de la familia Alemán) acordaron que la primera vendería a la segunda una participación de 50% en las acciones de Radiópolis por un valor de 1,248 millones de pesos, de los cuales se pagaría la mitad en agosto y la otra mitad seis meses después.

Proceso en marcha

Fuentes con conocimiento del conflicto comentaron que, independientemente de la voluntad de mediación del presidente López Obrador, “su gestión (del presidente) debe tomar en cuenta que ya hay un procedimiento judicial en marcha con vida propia y que tiene que ver con la responsabilidad de Televisa para con sus accionistas”.

Cabe recordar que dentro del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República tienen participación miembros de Televisa y de la familia Alemán, ya que son integrantes Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa, y Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet.

En el pasado, la familia Alemán fue importante accionista de Grupo Televisa y tanto Miguel Alemán Magnani como su padre, Miguel Alemán Velasco, detentaron cargos directivos dentro de la empresa.

Hasta el año 2000, Alemán Velasco se desempeñó como vicepresidente y presidente ejecutivo de Televisa, mientras que su hijo laboró en los años 80 en la citada Radiópolis, donde fue director de la estación WFM, para después desempeñarse como vicepresidente de Imagen Corporativa, entre otros cargos.

Historia complicada

17 de julio: La familia Alemán acuerda con Grupo Televisa la compra de 50% accionario de Radiópolis en poder de la empresa de telecomunicaciones por 1,248 millones de pesos.

30 de septiembre: Grupo Televisa informa que Corporativo Coral, de la familia Alemán, no realizó el pago de 624 millones de pesos (la mitad del costo del paquete accionario) a que se comprometió en la fecha prevista.

03 de octubre: Miguel Alemán Velasco, padre de Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet, afirma que la operación no se llevó a cabo porque Televisa “cambió lo que se había propuesto”, pero que si los términos “se componían”, se podría llevar a cabo.

25 de octubre: Grupo Televisa informa que tomará las acciones legales contra la familia Alemán “si los obligados persisten en su incumplimiento a sus obligaciones de pago”.

24 de noviembre: Grupo Alemán alega que Televisa busca cobrarle doble, pues exige el pago de los 1,248 millones de pesos y quiere también ejecutar la garantía de un pagaré. Niega que las cuentas de Interjet estén restringidas.

25 de noviembre: Televisa confirma la acción judicial contra la familia Alemán, pero niega que busque cobrar doble y aclara que sólo pretende obtener el capital que se comprometió a pagar la familia Alemán, más la mora por el pago retrasado.

28 de noviembre: El presidente Andrés Manuel López Obrador se ofrece para mediar entre Televisa y la familia Alemán; afirma que el gobierno está en la disposición de ayudar a Interjet, pero no rescatarla en términos financieros.

