En la arena del Coliseo romano, los gladiadores entretenían a la sociedad del todopoderoso imperio con su fuerza y habilidades para imponerse a sus rivales y ganar con la victoria, su libertad. En el siglo XXI, Jeep revive el espíritu de aquellos luchadores en el Gladiator, un vehículo desarrollado con las armas para imponerse a sus rivales y satisfacer las ansias de entretenimiento y libertad de los consumidores contemporáneos.

Pick up conocido

Jeep Gladiator, la pickup de la legendaria firma estadounidense revive un concepto que, sin ser nuevo, hace mucho que no se veía en su catálogo. Y lo hace con una arquitectura de cabina alargada con 4 puertas y una caja de carga adaptable muy versátil que no solo no compromete las cualidades que cabe esperar de un Jeep para actividades deportivas en exteriores, sino que añade características de adaptabilidad que conquistan también al aventurero urbano.

El equipo de ingeniería y diseño de Jeep insiste en que su compromiso desde el inicio del proyecto era ofrecer nada que no fuera lo mejor en su segmento, el de las pickup de tamaño mediano, uno de los de mayor crecimiento en el mercado de norteamérica.

Poder a la medida

Con dos opciones de motor V6 de 3.6 litros con 285 hp y 260 lbs-pie de torque la compañía dice que el Gladiator tiene una capacidad de arrastre de 3,460 kilogramos y de cargar hasta 725 kg en la caja de 1.5 m de longitud. La otra opción es un diesel de 3.0 litros de 260 hp y 442 lb-pie.

La transmisión es de 8 velocidades y como es de esperarse en un Jeep, ofrece tracción 4x4 con las cualidades off-road implícitas en el ADN de la marca. Para hacerlo más divertido en espacios abiertos, Gladiator puede prescindir del techo, las puertas y hasta el parabrisas para, más que llevar a sus ocupantes a la naturaleza, dejar que el paisaje entre al vehículo.

Jeep se aseguró de que el nuevo Gladiator sea un vehículo del siglo XXI con todos los accesorios tecnológicos y de seguridad que demandan, y requieren, los usuarios del nuevo milenio.

Jeep Gladiator es la suma de la experiencia de más de medio siglo de una marca especializada en ofrecer no sólo una herramienta de movilidad sino una genuina experiencia de vida que como aquellos luchadores legendarios persigue un fin deseado en cualquier época y espacio: la libertad.