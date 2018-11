El presidente ejecutivo de General Electric Co, Larry Culp, dijo este lunes que el conglomerado tiene demasiada deuda y que venderá con urgencia activos para atacar este problema, lo que provocó un desplome de sus acciones de hasta un 10 por ciento.

Culp, quien asumió como CEO el 1 de octubre, dijo también en una entrevista con CNBC que el negocio energético de GE está cerca de tocar fondo después de más de un año de caídas de los ingresos y las ganancias. La unidad perdió 631 millones de dólares en el último trimestre.

"No tenemos actualmente una prioridad mayor que bajar los niveles de apalancamiento", dijo Culp a CNBC. "Tenemos muchas oportunidades de hacerlo a través de la venta de activos".

Las acciones de GE bajaban 5.9%, a 8.07 dólares, tras caer más temprano por debajo de los 8 dólares por primera vez desde 2009.

GE está enfrentando crecientes preocupaciones por su alto ratio de deuda sobre capital propio de más de cuatro veces el promedio de la industria o un 0.77%, según datos de Refinitv.

El ex presidente ejecutivo de GE John Flannery anunció hace un año un plan de venta de activos por 20,000 millones de dólares, pero muchas de estas desinversiones aún no se concretan o no han aportado suficiente efectivo para alinear la deuda de la empresa con la de sus pares.