El presidente de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento en el precio de las gasolinas y diesel se debe al incremento de la utilidad en las empresas distribuidoras, por lo que exhortó a no cometer abusos.

“La conclusión es que se está cumpliendo con que no aumente con el precio de los combustibles, sin embargo, hay aumento porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles, esta es la situación”, dijo en conferencia de prensa.

Hago un llamado, agregó, a los concesionarios, los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse porque “vamos a dar seguimiento a este tema”.

El político tabasqueño exhortó a los concesionarios de la distribución de combustible “para que revisen sus márgenes de utilidad” y advirtió que “no piensen” que no observan el manejo de los precios al consumidor.

“Es un exhorto fraterno, una convocatoria amigable para que nos ayuden”, dijo.

López Obrador adelantó que los lunes dará a conocer las estaciones de servicio en las que los combustibles son más caros y las que dan un mejor precio.

“Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos, si no se entiende, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo”, advirtió.

En este sentido puso de ejemplo una gasolinera de la Secretaría de Marina que tiene gran demanda de consumidores por los buenos precios de los hidrocarburos y porque vende “litros de litro”.

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, explicó que el precio de las gasolinas y el diesel se forma por varios componentes: el precio de la compra a nivel internacional, los gastos de la logística de su transportación, impuestos y otros gastos que se le asocian. “Todo esto más o menos está en control del gobierno, lo que no está en nuestras manos es lo que aparece en letras rojas que es el margen de la estación de servicio. Las estaciones de servicio no están imputando un margen homogéneo, es decir, hay algunas que imputan un margen relativamente pequeño y son algunas de las gasolinerías más baratas y hay otras que imputan un margen mucho más amplio”, dijo.

El funcionario detalló que ha tenido un margen errático de ganancia con relación al primer trimestre del año, ya que en la gasolina regular los márgenes han aumentado 55%, 84% para la Premium y 36% para el diesel.

“Estos incrementos no tienen nada que ver con la política de fijación de precios del gobierno, estos incrementos son exclusivamente en respuesta a una política de fijación de precios hacia dentro de las estaciones de servicio”, indicó.

A principios de marzo la Secretaría de Hacienda regresó los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre gasolinas, luego de casi tres meses de no aplicarlos. Con su aplicación, el gobierno baja la cuota que cobra de IEPS por litro de gasolina.

Para esta semana, el estímulo que se aplica para la gasolina Magna es de 33.72% (lo que implica que se cobra sólo 66.28% de la cuota del IEPS), para la Premium es de 17.86% y para el diesel, de 24.91 por ciento.

Onexpo se defiende

Luego de los señalamientos por los precios de los combustibles, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) señaló que la carencia de una infraestructura suficiente de almacenamiento ha generado distorsiones logísticas de tipo regional y estacional, incluso afectaciones en el abasto, que inciden directamente en los precios.

“Es sabida la carencia de una infraestructura suficiente de almacenamiento, situación que ha generado distorsiones logísticas de tipo regional y estacional, incluso afectaciones en el abasto, que inciden directamente en los precios”, dijo en un comunicado.

Asimismo, reiteró que solicitaron una reunión de tipo técnico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que permita el detallado análisis de la información presentada, así como el intercambio de las diferentes experiencias nacionales en materia de determinación de los precios al público. (Con información de Notimex)

Cobro de IESP

SHCP no logra bajar precio con nuevas reglas

Desde mediados de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó el mecanismo para fijar el estímulo que otorga a los automovilistas en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a combustibles, luego de que su aplicación no se reflejaba en menores precios para los consumidores; sin embargo, sigue sin suceder.

Entonces, hacienda detalló que desvincularía este mecanismo de elementos que no son determinados por el gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo: que los precios al público no aumenten en términos reales.

Ayer explicó que los precios de la gasolina que observan los consumidores finales están conformados de cinco componentes, que son: 1) referencias internacionales de los precios de la gasolina, 2) tipo de cambio, 3) costos de logística, 4) impuestos y 5) margen de ganancia de las estaciones de servicio.

“Los primeros cuatro componentes están en control del gobierno a través del estímulo del IEPS; sin embargo, los márgenes de las estaciones de servicio no lo están, ya que son las propias estaciones de servicio las que deciden su margen de utilidad”, dijo.

Y denunció que, en los primeros tres meses del año, los márgenes de las gasolineras han aumentado súbita y significativamente sin una razón clara de costos. “Si comparamos los márgenes de los primeros tres meses del año con el mismo periodo del 2018, los márgenes que cobran las gasolineras han aumentado 52% en enero, 84% en febrero y 36% en marzo”.

