El Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de la Industria de Gas y Combustible acusó a autoridades capitalinas de servir a intereses de algunos cuantos empresarios, ya que desde junio del año pasado mantienen clausurados tres centros de distribución de gas LP en Gustavo A. Madero a pesar que la empresa cuenta con todos los documentos en regla.

De acuerdo con el gremio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México ordenó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) retirar los sellos de clausura, al demostrar que IusaGas tiene sus permisos, lo cual no ha ocurrido y provoca la pérdida de más de 500 empleos directos y otros 300 indirectos.

Sin embargo, el sindicato señaló que el Invea solapa al mismo tiempo y permite la proliferación de gaseras clandestinas en delegaciones como Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa.

“Estamos preocupados porque es una fuente de trabajo, llegará un momento en el que no se puedan pagar los requisitos. Si la empresa sigue cerrada, se echarán a los trabajadores a la calle, con repercusiones negativas”, expuso el gremio en un comunicado.

Para el representante legal de IusaGas, Felipe Zavala, el argumento era supuestamente el uso de suelo, pero se cumplió con lo que la delegación establece, no obstante, a decir de empleados del Intituto local, se dio la instrucción de no quitar los sellos de clausura.

“Nosotros tenemos 33 mil metros certificados con uso de suelo legal, el 9 de agosto un Tribunal Colegiado ordena al Invea retirar los sellos, nos abren hasta el día 14 y el día 21 nos vuelven a cerrar”, afirmó.

Víctor Figueroa, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas del Interior (Adigas), dijo a su vez que su preocupación principal es entender las razones detrás de las clausuras, pues no existe ninguna hasta el momento.

“Nuestro asunto número uno es saber cuál es la filosofía detrás de una autoridad que opta por una máxima sanción, pero que no nos está dando la razón, ni la transparencia, aún teniendo los jueces para que se levante esa clausura la autoridad administrativa no lo obedece, no lo acata”, dijo el líder empresarial.