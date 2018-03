El fabricante de automóviles, General Motors (GM) anunció este martes que invertirá 1,000 millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos y que creará 5,000 empleos en los próximos años.

General Motors Co anunció nuevas inversiones en el sector manufacturero estadounidense por cerca de 1,000 millones de dólares y el traslado de parte de su producción a Estados Unidos desde México, además de la creación de 7,000 empleos en Estados Unidos.

Las inversiones en un nuevo modelo de auto y en tecnología avanzada se suman a los 1,500 empleos nuevos y que evitó suprimir GM, mientras 450 plazas serán repatriadas desde México, informó la compañía estadounidense en un comunicado.

A medida que la base manufacturera estadunidense aumente su competitividad, podemos aumentar aún más nuestra inversión, resultando en más empleos para Estados Unidos y mejores resultados para nuestros propietarios , indicó la presidenta ejecutiva de GM, Mary Barra.

Barra dijo que Estados Unidos es el mercado interno natural de GM y estamos comprometidos a un crecimiento que sea bueno para nuestros empleados, distribuidores y proveedores y apoye nuestro continuo esfuerzo de impulsar el valor para los accionistas".

La automotriz informó que trasladará la producción de ejes para sus camionetas a Michigan, incluyendo las faenas antes realizadas en México. La medida implicará sacar 100 puestos de México hacia Estados Unidos.

