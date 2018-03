La automotriz General Motors (GM) fabricará su nuevo vehículo tipo SUV modelo Terrain en México, además de que mantendrá la producción del compacto Chevy Cruze en sus instalaciones en el país, pese a las amenazas del presidente electo Donald Trump.

La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, anunció que el renovado GMC Terrain, presentado el domingo en la ciudad de Detroit, será ahora fabricado en México, en tanto que la empresa expandirá la producción de su planta en Canadá para ensamblar el Chevrolet Equinox.

NOTICIA: FCA saldrá de México por nuevos aranceles de Trump

El vicepresidente de ventas y mercadotecnia global de GM, Duncan Aldred, precisó en entrevista con la agencia de información financiera Bloomberg que la empresa usará sus instalaciones existentes para hacer frente a sus nuevos volúmenes de producción.

Por su parte, en declaraciones ofrecidas el domingo a medios de información, Barra rechazó que GM considerara transferir su producción de autos pequeños de México a Estados Unidos debido a que los proyectos de manufactura de un vehículo no pueden ser revertidos fácilmente.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!