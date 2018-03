La fuerte caída de la producción y unas perspectivas que dibujan un panorama más complicado en el 2017 llevaron a Ford Motor Venezuela a ofrecer a los trabajadores un plan de retiro para aquellos empleados que de forma voluntaria deseen salir de la empresa.

Dirigentes sindicales del estado Carabobo y fuentes del sector ensamblador corroboraron que el plan fue presentado a la consideración de los trabajadores y algunos ya han aceptado.

Se crearía un fondo para ofrecer paquetes de indemnización a los trabajadores que voluntariamente quieran acogerse a este plan. De ninguna manera se trata de despidos masivos pues solo se acogerán los trabajadores que así lo deseen , señaló una de las fuentes consultadas, quien pidió el anonimato.

Afirmando desconocer el monto de ese fondo, la fuente destacó que no se tiene un estimado de cuántos trabajadores podrían acogerse al plan, pues ello dependerá de la cifra a cancelar a cada empleado, según su antigüedad en la empresa y el extra ofrecido.

Se sabe que hay un monto determinado que alcanza para una cierta cantidad de trabajadores. Lo que se desconoce es cuántos podrán acogerse , detalló la fuente, con lo cual descartó rumores que dan cuenta que se trataría de un despido masivo de entre 500 y 1,000 operarios.

Actualmente, en la nómina de Ford Venezuela hay unos 2,100 trabajadores entre personal de planta y administrativo. De esa cantidad, una parte se encuentra con pago de sueldo básico, pues la cantidad de vehículos ensamblados es muy baja.

Según los reportes de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), en los diez primeros meses del año Ford produjo 2,101 unidades, lo que se traduce en que labora a 10% de su capacidad operativa. El promedio mensual de producción es de unas 210 unidades, es decir, existen más de 200 operarios para ensamblar cada vehículo.

Es una cantidad muy grande de personal para fabricar tan pocos vehículos. Ellos han tratado de mantener la nómina pero las cifras no cuadran. Es una medida necesaria , acotó la fuente anónima, quien reiteró que la situación país ha obligado a ofrecer el plan de retiro voluntario.

Desde el año pasado y tras un acuerdo con el gobierno nacional, Ford inició un programa de compra de material de ensamblaje con recursos aportados por los concesionarios, que recuperan su inversión con la comercialización de las unidades en dólares.

Pero las ventas han venido cayendo progresivamente, al punto que voceros de los concesionarios y de la empresa reconocen que enfrentan dificultades para la colocación de las unidades ensamblados en los últimos meses.

El plan de retiro voluntario es presentado justamente cuando la filial venezolana de la automotriz estadounidense entró en vacaciones colectivas por el asueto navideño, vacaciones que de acuerdo a fuentes del sector podrían extenderse hasta febrero o marzo pues la empresa no cuenta con material de ensamblaje suficiente para el reinicio de actividades en enero.

Dado que prácticamente se produce contra pedido, los concesionarios no han podido colocar buena parte del inventario y por ello no han podido hacer nuevo pedido de material de ensamblaje , declaró una fuente de la industria que también pidió no revelar su identidad, quien estima que el alto costo de las unidades y los desequilibrios con el dólar son razones de peso en la caída de las ventas.

Afirman que son más

Voceros sindicales en Carabobo aseguran que la automotriz prevé despedir al menos a unos 500 trabajadores. La empresa está ofreciendo una cajita feliz de 10 millones de bolívares (14,836 dólares al tipo de cambio Simadi) para cada trabajador , aseguró Gilberto Troya, ex secretario general del sindicato de trabajadores de Ford Venezuela y actual presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Sector Automotriz y Similares del estado Carabobo.

El dirigente sindical dijo que ya más de 430 trabajadores habrían aceptado la propuesta, pero la cifra no pudo ser confirmada por las representantes del sector, voceros de la automotriz o dirigentes sindicales en funciones.

Ángel Pandare, miembro del sindicato de Ford, informó que la directiva sindical ya fue notificada del plan de retiro voluntario. No obstante, declinó informar si son ciertas las cifras de personal que ya habría aceptado la propuesta. Hasta ahora no podemos dar información , afirmó a través de un mensaje de texto.

Según Troya, la corporación habría obtenido autorización del Ministerio del Trabajo para reducir el número de trabajadores y tendría la anuencia de la directiva sindical empresarial, a la que acusa de ir en contra de los intereses de sus propios agremiados.

Lo que la empresa quiere es reducir la nómina a la mitad. Aunque el monto ofrecido es atractivo, de 10 millones de bolívares no dará estabilidad a los trabajadores. Es pan para hoy y hambre para mañana , dijo Troya, quien asegura que con los 100,000 millones de bolívares que se invertirían en el plan podrían ofrecer a cada uno de los 2,100 trabajadores un sueldo de 400,000 bolívares mensuales por un año para mantenernos hasta que la cosa mejore .

Añadió que la automotriz habría despedido a unos 60 trabajadores de una contratista que realiza labores de mantenimiento en las líneas de producción, aun cuando esos empleados estarían protegidos por un procedimiento de tercerización aplicado por la inspectoría del trabajo valenciana.

Hace un mes, General Motors Venezolana, que no ha producido una sola unidad en los 11 meses que van del año, ofreció un plan de retiro en dólares a sus trabajadores.

Esta nota fue publicada originalmente en El Estímulo de Venezuela.