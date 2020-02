Larry Kudlow, jefe de asesores económicos de la Casa Blanca, aseguró que el crecimiento del coronavirus (2019-nCoV) no afectará el desarrollo de los Estados Unidos, pero es posible que la fase uno del acuerdo con China se retrase.

En una entrevista con la cadena Fox, Kudlow informó que, a pesar de que el panorama de China por el virus aún no es claro, Estados Unidos mantendrá su economía a un buen nivel y continuará ofreciendo sus servicios de ayuda al país asiático.

Afirmó que las pérdidas de China podrían representar ganancias para los Estados Unidos, ya que significaría que se invierta en otros negocios dentro de su país y se incremente la producción de ciertos objetos.

Como respuesta a esta entrevista el embajador chino en el país, Huang Ping, anunció que espera que la primera fase no se retrase, ya que fue complicado lograr este acuerdo entre las naciones, por lo que confía en que ambas naciones puedan lograr su cometido.

A pesar de esto Kudlow admitió que su país podría experimentar ciertas dificultades en caso de que China no enviara algunos componentes que ellos mismos no producen, ya que no son fáciles de encontrar en otros mercados con los que mantienen relaciones.

En la entrevista además aplaudió las condiciones actuales en las que se encuentra el pacto con México y Canadá, el T-MEC, con el que ya se han desbloqueado algunos de los candados que antes se mantenían en el comercio entre los países, aseguró.