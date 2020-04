Por las restricciones a la movilidad para evitar la propagación del Covid-19, la industria de viajes y turismo fue la primera en resentir el impacto de la pandemia, no obstante, existen gobiernos que se han movido lentamente para apoyar al sector turístico, lamentó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

En un comunicado, el WTTC, que preside la mexicana Gloria Guevara, dijo que “ve con preocupación la falta de urgencia en algunos gobiernos para atender la problemática actual, lo cual tendrá un impacto devastador, especialmente en pequeñas y medias empresas, así como entre los trabajadores del sector”.

El WTTC estima que la parálisis en el sector turismo inducida para ralentizar la proliferación del Covid-19, pone en riesgo 75 millones de empleos en el mundo.

“Si no hay ingresos en las empresas turísticas, no hay efectivo circulando, no hay recursos para pagar sueldos y mucho menos para pagar impuestos. Ante este escenario, los empresarios pequeños, medianos y grandes del sector turismo, no pueden afrontar esta crisis solos”, dijo Guevara Manzo.

En el mundo, el sector de viajes y turismo contribuye con alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB y una proporción similar del empleo total.

El WTTC urgió a la implementación de programas de alivio basados en tres ejes:

Proteger los salarios, ingresos y empleos de millones de personas que están en riesgo. Los gobiernos deben otorgar préstamos vitales, ilimitados y sin intereses a las compañías mundiales de viajes y turismo, así como a las pequeñas y medianas empresas, como estímulo para evitar que colapsen y se pierdan empleos Eliminar los aranceles e impuestos para los pasajeros y la industria de viajes, con efecto inmediato y durante un período recomendado de 12 meses.

Desde la visión del WTTC, los países que están protegiendo a su sector y a sus trabajadores, serán los primeros en salir adelante en esta crisis, una vez superada la emergencia sanitaria del coronavirus.

“No sabemos cuándo terminará esta pesadilla , tampoco cuando iniciará la recuperación. Lo que sí sabemos, es que si no aprendemos de las mejores prácticas y cuidamos de este valioso sector, cuando sea el momento no habrá nada que reactivar y el impacto social y económico tardará años en reponerse. Hay que aprender de las experiencias del pasado, escuchar a los expertos y, sobre todo, ejecutar acciones específicas para beneficio del sector. No es un gasto, es una inversión para evitar el colapso de la industria turística y de los países”, expresó Guevara Manzo.

kg