En medio de la mayor crisis que enfrenta la industria turística, el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó un minuto y medio para dar un mensaje grabado en la ceremonia inaugural del Tianguis Turístico Digital de México. No hubo ninguna palabra de apoyo al sector privado, aunque sí destacó la “importante iniciativa” de la Secretaría de Turismo de organizar un encuentro de negocios virtual.

“Están convocados más de 40 países que han confirmado que van a participar y más de 1,000 empresas del sector turístico. Estamos hablando de una actividad económica fundamental porque no solo se produce riqueza sino se distribuye”, dijo.

Y, sin afán de presumir, el Presidente señaló que México es como el paraíso terrenal y que los turistas son bienvenidos, de todo corazón.

Debido al carácter virtual del encuentro ejecutado por CREA (filial de CIE), se desconoce si escuchó las palabras del presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Arsuaga Losada, quien pidió que, ante las complicaciones actuales, no se olvide al sector que representa y reiteró que los empresarios del sector turístico son aliados de México.

Como un dato que refleja el impacto de la pandemia del Covid-19, Arsuaga mencionó que el país tendrá pérdidas por 1.6 billones de pesos en consumo turístico.

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que la primera edición del tianguis digital ya era un éxito a las nueve de la mañana, antes de iniciar, y que se habían rebasado todas las expectativas, entre ellas 20,838 citas de negocio registradas (más tarde tendrían que haberlo enterado de que por complicaciones técnicas de los participantes hubo citas que no se pudieron concretar).

Por el medio día, la directora de una touroperadora canadiense escribió en un chat: aún no puedo atender ninguna cita y ni entrar a ningún modo, sólo a la sala de exhibición y no me deja ver los videos.

