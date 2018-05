La asociación de fabricantes de automóviles de Japón dijo el viernes que espera que los socios exportadores del país mantengan bajos los aranceles a los vehículos y los componentes, así como las relaciones de libre comercio, para promover y fortalecer el comercio transparente.

Los comentarios fueron realizados después de que Estados Unidos, un destacado mercado para los autos japoneses, impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio y presionó para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), incluyendo un impulso a los requisitos sobre contenido de producción local de los autos fabricados en las tres naciones firmantes, donde las firmas japonesas tienen factorías.

Asimismo, Washington está evaluando medidas medioambientales más estrictas a los autos para proteger a las automotrices estadounidenses.

"La industria automovilística global tiene una cadena de suministro complejo, así que esperamos ver regulaciones que permitan el libre comercio", dijo Seiichi Nagatsuka, miembro ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Automóviles Japoneses, a los periodistas en una comparecencia.

"Los aranceles deberían ser bajos y habría que establecer reglas para mantener la transparencia comercial", agregó.

Nagatsuka hizo los comentarios durante una mesa redonda junto al presidente entrante de la asociación, Akio Toyoda, que también es presidente de Toyota Motor Corp.

Estados Unidos acapara un tercio de las ventas globales de vehículos de las tres mayores automotrices de Japón: Toyota, Nissan Motor Co Ltd y Honda Motor Co Ltd. No obstante, las restricciones a las importaciones de vehículos y componentes podrían subir el costo de hacer negocios en el país.

La mayoría de las principales automotrices japonesas opera plantas en Estados Unidos, mientras que Toyota, Nissan y Honda también ensamblan autos en México y Toyota y Honda operan plantas en Canadá. Todas enfrentan riesgos si un TLCAN reformado eleva los aranceles a los vehículos y partes fabricadas en esos dos países.

