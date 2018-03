Fiat Chrysler Automobiles podría suspender las operaciones en México si los aranceles fijados por el nuevo gobierno de Donald Trump sobre los vehículos fabricados en el país e importados a Estados Unidos son demasiado altos, dijo este lunes el presidente ejecutivo de la compañía, Sergio Marchionne.

"Es posible si las condiciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense sobre cualquier cosa que entre al país son lo suficientemente altas como para convertir en no económica cualquier producción en México", afirmó Marchionne. "Tendríamos que retirarnos. Es bastante posible".

NOTICIA: VW mantendrá plantas en México y armará más en EU

Al igual que la mayoría de sus pares en la industria, Marchionne aseguró que prefiere esperar y ver cuáles son las propuestas. Asimismo, dijo que FCA está preparada para responder a cualquier política que adopte el Gobierno de Trump.

"Veamos qué pasa tras la llegada del presidente electo Trump y cuál es su posición sobre las importaciones", comentó Marchionne, quien afirmó que podría estar en peligro todo el sector automovilístico mexicano.

It's finally happening - Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after...