Los presidentes ejecutivos de 16 empresas, entre ellas Boeing Co, Caterpillar Inc y General Electric Co, instaron al Congreso estadounidense a aprobar una amplia revisión del código tributario, incluyendo un polémico impuesto fronterizo.

En una carta el martes a los líderes republicanos y demócratas del Congreso, los ejecutivos dijeron que el impuesto fronterizo propuesto por los republicanos hará a los productos manufacturados en Estados Unidos más competitivos localmente y en el exterior, ya que los artículos importados enfrentarían el mismo nivel impositivo.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, propuso bajar el impuesto a las ganancias corporativas a 20% desde 35%, aplicando un tributo de 20% sobre las importaciones y excluyendo los ingresos por exportaciones de las ganancias gravables.

La propuesta generó oposición de grandes corporaciones estadounidenses que requieren importaciones, como minoristas y fabricantes de autos. Quienes exportan gran parte de su producción tienden a apoyar cambios en el código tributario.

Opiniones encontradas

En un reporte separado, el grupo de políticas tecnológicas Information Technology & Innovation Foundation, que incluye a representante de empresas como Apple e IBM, instó al gobierno a bajar la tasa corporativa, pero advirtió que elementos como el impuesto fronterizo amenazaban con poner en peligro el esfuerzo.

Tony Simmons, presidente ejecutivo de McIlhenny Co, que produce Tabasco, dijo que, si bien su compañía importaba pimientos para preparar su salsa picante, aún espera una ganancia neta.

Exportamos un 40% de nuestras ventas totales, así que el impuesto fronterizo nos afectaría en ambas vías , dijo Simmons en una conferencia telefónica el martes con periodistas. Nuestras tarifas federales caerían , añadió.

Se espera que el presidente Donald Trump divulgue su propuesta impositiva en las próximas semanas. Si bien ha dicho que un impuesto fronterizo es demasiado complicado , su gobierno afirmó que gravar artículos de México podría financiar la construcción de un muro fronterizo.

La carta en respaldo a un impuesto fronterizo fue firmada por los presidentes ejecutivos de Boeing, CoorsTek, Caterpillar, Dow Chemical Co, Celanese Corp; GE, Celgene Corp., Eli Lilly and Co, Raytheon Co, Merck & Co Inc, S&P Global Inc, Oracle Corp, United Technologies Corp, Pfizer Inc y Varian Medical Systems Inc.

Europa acelerará TLC

Proteccionismo de Trump da atractivo a la Unión Europea: Malmström

El proteccionismo comercial del presidente estadounidense Donald Trump empuja a muchos países hacia la Unión Europea, afirmó la comisaria europea de Comercio, la sueca Cecilia Malmström, que puso como ejemplo las negociaciones de Bruselas con México y el Mercosur.

Eso ayudó, como lo mostró el debate en el Parlamento Europeo sobre el CETA , el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, dijo Malmström en declaraciones al diario económico alemán Handesblatt.

Muchos países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus sigla en inglés) se dirigen hacia nosotros porque piensan que el proteccionismo no es la buena respuesta , indicó Malmström.

Trump decidió tras asumir sus funciones en la Casa Blanca retirar a Estados Unidos del TPP.

Con casi todos estamos negociando o nos preparamos para discutir , insistió la comisaria.

Hay muchas negociaciones aceleradas como las de México y el Mercosur y la de Japón que intentamos concluir rápidamente .

Con respecto a la política comercial de Estados Unidos, Cecilia Malmström consideró que primero había que ver qué hace el gobierno estadounidense .

Por supuesto seguimos atentamente el desarrollo, pero no podemos reaccionar ante lo que todavía no existe , aclaró Malmström, quien también advirtió sobre el riesgo de una guerra comercial si Estados Unidos adopta medidas proteccionistas.

Si esas medidas van realmente lejos, no habrá ganadores. Ya lo vimos en el pasado , advirtió la comisaria de Comercio. (AFP)