La pandemia ha sido un acelerador del cambio social y económico, pero las tendencias ya existían.

Incluso, los efectos de la actual contingencia sanitaria por COVID-19 se pudieron haber previsto, por lo que ahora “estamos pagando el precio de esto”, de acuerdo con Robert Tucker, fundador y presidente de Innovation Resource Consulting Group.

Tucker fue uno de los ponentes del 9º Encuentro de Liderazgo Empresarial Innovation in the Digital Age: New World, New Rules, organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey, que se llevó a cabo el pasado martes de forma híbrida, en el Teatro UDEM y transmitido vía zoom.

De acuerdo con el futurista global, se deben tomar en cuenta los posibles efectos de tendencias sociales y económicas -buscar señales potenciales, ver hacia dónde van y qué oportunidades pueden tener- para comenzar a luchar contra ellas.

“Lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad de anticipación; parece complicado o ilusorio, pero es algo tan simple como aprender a pensar anticipadamente hacia el futuro con cada estímulo que vean, cada señal que escuchen, cada pieza de tecnología al cual estén expuestos”, explicó.

Puso como ejemplo el teletrabajo, que ya se practicaba antes de la pandemia, pero que ahora recibe una “masa crítica”, lo que obliga a descifrar también una forma de modelo híbrido en busca de un balance.

Recordó que, desde los años 60 y 70, Milton Friedman dijo que la responsabilidad social de la empresa es tener tanta ganancia como sea posible, lo que llevó a que ese conjunto de valores se extendiera como fuego en las corporaciones del mundo.

No obstante hoy, debido a una serie de cosas que sucedieron, incluyendo la pandemia, aclaró Tucker, es posible ver un movimiento hacia el valor de los grupos de interés que rodean una organización, ya que, sin dejar de lado las utilidades, se enfocan también en los empleados, en las comunidades en donde hay oficinas y en el planeta mismo.

Añadió que, en Estados Unidos, se vive una revuelta de trabajadores esenciales de bajo salario, que actualmente tienen más poder de negociación que la que han tenido en los últimos 20 o 30 años.

Tucker también se refirió a una especie de “guerra por los talentos”, una tendencia que debe monitorearse, causante por la falta de trabajadores hábiles en tecnologías desde antes de la pandemia.

“Estamos cambiando rápidamente de un mundo a otro; el cambio que necesita ocurrir, si queremos ganar en este nuevo mundo, es pasar de estar reactivos a adaptarnos y tener una mentalidad de anticipación, ver hacia el futuro”, mencionó.

Por su parte, Scott Anthony, autor del libro Dual Transformation: How to Reposition Today´s Business While Creating the Future, habló sobre el concepto de transformación dual como una transformación simultánea del presente y del futuro: reposicionar el negocio actual y crear un nuevo motor de crecimiento.

“No se trata de una transformación, sino de dos: si van ustedes a enfrentar el cambio disruptivo tienen que, en paralelo, repensar el negocio actual y crear el de mañana”, expuso.

En referencia a las cualidades de los líderes, Anthony afirmó que es un gran error convertir en héroes a los líderes que están en “plataformas hirvientes”, pero no hay heroísmo donde solamente hay la opción de brincar a otra plataforma y confiar en que funcione.

“Los héroes reales son los líderes que detectan las señales de cambio y actúan antes de estar en esa plataforma hirviente; tienen el valor de elegir antes de que se queme esa plataforma”, indicó.

El consultor destacó que, en el proceso de transformación de una organización, es necesario enfrentar crisis predecibles, pero el esfuerzo tiene que estar aterrizado en algo más que los caminos financieros, tiene que estar aterrizado en un sentimiento de propósito.

Previo a las conferencias, en el mensaje de inauguración, Carlos Atoche Kong, director de la Escuela de Negocios de la UDEM, señaló que el encuentro de liderazgo es un esfuerzo para crear un espacio de reflexión y de diálogo en la comunidad empresarial alrededor de temas de gestión actuales.

“Este año la pandemia ha transformado disruptivamente todos los ambientes competitivos, enfrentando a nuestras organizaciones a retos tremendos; muchas empresas no han podido sobrevivir, otras están adaptándose poco a poco a este nuevo mundo competitivo”, afirmó.

El directivo universitario llamó a aprovechar el ambiente de colaboración y aprendizaje entre pares para ser revolucionarios en alcanzar la excelencia en la práctica gerencial.

Durante el encuentro, participaron también Gabriel Muñoz, director de Estrategia de Producto de Alestra; y Luis Hernández, vicepresidente ejecutivo, de Desarrollo Digital y Organizacional de CEMEX, como casos de éxito.