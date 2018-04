Mazatlán, Sin. Ofertar nuevos productos turísticos, mayor promoción de destinos y más atracción de inversiones son algunas de las estrategias que secretarios estatales de Turismo están implementando para tener crecimiento en el sector.

De acuerdo con los secretarios de Zacatecas, Eduardo Yarto Aponte, de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, y de Chiapas, Mario Uvence Rojas, participar en eventos como el Tianguis Turístico, que se lleva a cabo en Mazatlán, abre la posibilidad de mostrar los principales destinos con los que cuentan los estados y así tener un número mayor de turistas que generen derrama económica y ocupación hotelera.

“Las estrategias de promoción son fundamentales. El sector ha tenido un crecimiento anual sostenido de 9% a través de una estrategia y la campaña Chiapasiónate (...) campañas fuertes a nivel televisivo y una estrategia conjunta con el Consejo de Promoción Turística de México a través de los socios comerciales, aunado a la participación efectiva en ferias nacionales e internacionales”, sostuvo Uvence Rojas.

A lo anterior, dijo, se suma la inversión en infraestructura, con carreteras nuevas que agilizan el tránsito; la conectividad ha sido muy importante, como la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de Palenque.

En la misma línea, el funcionario de Campeche destacó que la promoción del estado ha sido un pilar fundamental en el dinamismo del sector, ya que anteriormente la entidad se presentaba sólo en cuatro o cinco ferias, mientras que hoy en día han participado en 14 eventos internacionales.

“La gran ventaja es que es uno de los estados más seguros; las buenas cifras han ido de la mano con el aumento de estancias, que pasó de una a tres noches”, aseveró.

En tanto, Yarto Aponte indicó que en Zacatecas se busca crear nuevos productos turísticos, además de los que ya oferta el territorio, ya que eso obliga a que turistas se queden más noches y por lo tanto generen una derrama económica mayor.

Al alza

Durante el 2017, Chiapas recibió 6.7 millones de turistas, que significó 20% más respecto al 2016, quienes dejaron una derrama económica de 22,000 millones de pesos. Asimismo, la infraestructura hotelera presentó un aumento anual de 19 por ciento.

Mientras la ciudad de Zacatecas recibió 651,000 turistas durante el año pasado, que representó una derrama económica de 1,350 millones de pesos; el estado prevé cerrar el 2017 con 1.5 millones de viajeros.

En cuanto a ocupación hotelera, ésta fue de 54.4%, “la más alta en 27 años”, recordó el secretario de Turismo. Zacatecas cuenta actualmente con 3,000 cuartos de hotel disponibles. Para el año en curso, la ciudad prevé un crecimiento de 5% en turistas y de derrama económica de 25% más.

“Ha crecido la estadía en la entidad; la clave de ello son dos cosas: los nuevos productos turísticos y una publicidad acertada que llega a mercados específicos”, sustentó Eduardo Yarto.

El secretario de Turismo de Campeche señaló que durante el 2017 la entidad recibió poco más de 1 millón de visitantes, es decir, una variación anual de 7 por ciento.

Retos

Para Campeche, uno de los principales retos son los nuevos centros de convenciones que se están inaugurando en el país. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen el mayor número de convenciones, pero ahora estados como Mérida están apostando a este sector.

También, el gran reto es la conectividad aérea, “se tiene que lograr una conectividad con Cancún que tiene el aeropuerto más importante en cuanto a llegada de vuelos internacionales, que permitiría tener esos mercados que llegan al destino más importante del país (...) se tiene que hacer un trabajo en equipo con la Iniciativa Privada”, manifestó Manos Esparragoza.

En materia de seguridad, los funcionarios estatales coincidieron en que aunque no se puede negar el problema que atañe al país, en los tres destinos (Campeche, Zacatecas y Chiapas) no se ha visto mermada la llegada de turistas, puesto que no es un problema que afecte a las entidades referidas.

“Chiapas uno de los estados más seguros de México y no lo dice el gobierno, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo dicen las áreas que consultan los índices de delincuencia en el país. Chiapas está dentro de los cinco estados más seguros de México”, recordó Uvence Rojas.

Es un problema del país, comentó el secretario Yarto Aponte, se trata de una situación de la que Zacatecas no está exenta, pero “afortunadamente estamos muy lejos de otros estados y hasta ahorita ningún acontecimiento negativo le ha sucedido a un turista”.

“A algunos destinos que están en alerta roja ha dejado de viajar la gente, es necesario gestionar pláticas con el Departamento de Estados de la Unión Americana de revalorar las alertas (...) En Campeche pasa todo lo contrario, es uno de los estados más seguros del país”, recalcó Jorge Manos .

Nuevas inversiones

En Zacatecas, para finales del 2018, se tiene prevista la llegada de dos inversiones importantes de hoteles: Curio y Garden Inn, de Hilton, que estarán ubicados en la zona de palacio de convenciones.

Mientras que en Chiapas continúan apuntalando los centros turísticos con inversiones en la costa del estado, y una inyección de más de 30 millones de pesos en la segunda etapa del orquidario de Comitán.

“Es importante recordar que 20% de los recursos del país en materia de naturaleza están en Chiapas, de ahí la importancia de dicha inversión”, insistió el funcionario de Turismo de dicho territorio.

“En el estado ha mejorado la calidad de los servicios. Hace 20 años era impensable un hotel boutique, que ahora han ayudado a jalar las tarifas arriba en ciudades como Palenque, San Cristóbal y en la capital de la entidad (...) Ha permitido que tengamos más visitantes y un crecimiento de 19% en infraestructura hotelera”, acentuó.

mayor conectividad

Recomiendan ampliar terminal tapatía

El principal reto, o el eslabón más débil si no se cuida, que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara, es el aeropuerto, ya que si se compara con el volumen de pasajeros que transporta con el de Monterrey y la Ciudad de México, se observa que se tiene que trabajar en conjunto con autoridades para que el proyecto de ampliación concluya a la brevedad.

Así lo refirió Gustavo Staufert, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, quien destacó que la Cámara de Comercio está revisando en conjunto con autoridades de los gobiernos estatal y federal y el Grupo Aeroportuario del Pacífico la viabilidad de la obra para continuar con el crecimiento de arribo de turistas tanto al estado como a la ciudad.

“Nuestro reto más importante es el aeropuerto; la responsabilidad federal y los terrenos para expandir la conectividad hacia la ciudad de Guadalajara”, agregó.

El aeropuerto, sostuvo, tuvo su primera desaceleración el año pasado, ya que de registrar crecimientos anuales de entre 18 y 20%, en el 2017 presentó una tasa de 12 por ciento.

“La conexión con Guadalajara permite, también en la parte terrestre, que la economía crezca de una manera importante”, dijo.

El directivo añadió que la terminal mostró aumentos muy altos en los últimos tres años, por lo que el proyecto de ampliación permitirá continuar con el dinamismo de años previos.

“Está por concluir su ampliación y seguramente las aerolíneas podrán recibir una cantidad importante de vuelos”, agregó Gustavo Staufert.

Respecto a la infraestructura hotelera, expuso que Guadalajara cuenta actualmente con 24,500 habitaciones disponibles, y al finaliza el 2018 prevén tener en total 26,000 cuartos de hotel.

