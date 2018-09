El gobierno de Estados Unidos informó que está a punto de definirse si habrá un acuerdo bilateral o trilateral para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y destacó que ve más probable la primera opción.

"Todavía estamos hablando con Canadá, y estamos muy, muy cerca de la fecha límite en la que vamos a tener que seguir adelante sólo con México" si no hay acuerdo con Ottawa, dijo el viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, al canal de televisión Fox News.

El gobierno mexicano firmó el 27 de agosto el acuerdo en principio con Estados Unidos, con el objetivo de ultimar posteriormente el documento con Canadá y que los mandatarios de los tres países signen el nuevo texto del TLCAN 90 días después, justo en el límite del fin del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.

"Estoy un poco sorprendido de que los canadienses no hayan firmado todavía", agregó Hassett, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. "Me preocupa que la política en Canadá esté perdiendo el sentido común porque hay un muy buen trato que fue diseñado por México y Estados Unidos para atraer a Canadá. Y no firman y tiene a todo el mundo un poco perplejo".

Algunos análisis han destacado que Canadá estaría interesado en retrasar las negociaciones del TLCAN para cerrarlas hasta después de las elecciones locales del presente año.

La provincia de Quebec, la más importante económicamente de Canadá y de donde viene el primer ministro Justin Trudeau, tendrá elecciones el próximo 1 de octubre.

Es también la provincia de donde surgió el padre de Trudeau (Pierre Trudeau), quien fue también Primer Ministro de Canadá entre 1968 y 1979.

La 42° elección general de Quebec está programada para para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional de Quebec.

Justin Trudeau fue juramentado como primer ministro de Canadá el 4 de noviembre de 2015. Su Partido Liberal obtuvo la mayoría en la Cámara de los Comunes en las elecciones parlamentarias de octubre de 2015, derrotando al Partido Conservador del primer ministro Stephen Harper, que había ocupado el poder durante casi una década.

La posición dominante de los liberales en la Cámara de los Comunes les ha permitido implementar gran parte de su plataforma de campaña, incluidas medidas destinadas a fomentar el crecimiento económico inclusivo, abordar el cambio climático y reorientar la política exterior de Canadá.

Estados Unidos recurrió a la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés) a fin de considerar la implementación de la legislación del TLCAN actualizado en forma más rápida.

La TPA otorga al ejecutivo estadounidense la facultad de llevar a cabo negociaciones comerciales, y presentar los acuerdos firmados al Congreso, para que éste los ratifique o desapruebe, sin modificar su contenido.

Sin ella, las posibilidades de éxito de cualquier negociación disminuyen seriamente, ya que la administración en curso no puede garantizar que los resultados de la negociación se aprueben por el legislativo en sus términos. Para la aprobación de esa ley por el Congreso, se planteó el objetivo de negociar el TLCAN en su carácter trilateral.

