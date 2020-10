El gobierno de Estados Unidos tiene previsto presentar el martes una demanda contra Google, en lo que será el mayor caso antimonopolio en décadas, según una fuente judicial.

Los diarios The Wall Street Journal y The New York Times informaron que la demanda del Departamento de Justicia acusará al gigante tecnológico de California de comportamiento monopolista para conservar su control de las búsquedas y la publicidad en internet.

La medida llega después de meses de investigaciones por parte de los agentes antimonopolio federales y estatales para conocer el poder de la compañía.

