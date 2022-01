Continuar con el alza de tasas de interés y adelantarse a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pone a México en riesgo de caer en un bajo crecimiento y generar inestabilidad financiera, consideró Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico).

“En perspectiva, debe considerarse que adelantarse demasiado al proceso de normalización de la Reserva Federal nos pone en riesgo de caer en una trampa de bajo crecimiento e inestabilidad financiera”, se lee en las minutas de la última reunión, realizada el pasado 15 de diciembre.

En dicha reunión, por mayoría de votos los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico decidieron aumentar la tasa de referencia en 50 puntos base, para llevarla a 5.50 por ciento. El subgobernador Esquivel fue el único voto disidente, al considerar mejor un alza de 25 puntos base.

En este sentido, Gerardo Esquivel consideró necesario reforzar la postura monetaria; sin embargo, aclaró que el reforzamiento debe ser moderado, ya que una postura demasiado restrictiva tendría implicaciones negativas.

Agregó que debe evitarse tener una visión “cortoplacista” que reaccione de manera automática con incrementos en las tasas de interés ante cualquier choque que se presente, y refirió que el fenómeno inflacionario se explica por factores externos que desaparecerán en los siguientes meses.

“Los incrementos continuos en tasas no impidieron que la inflación aumentara a niveles no vistos en dos décadas. La razón es que el origen de este episodio es predominantemente externo. El argumento de control de las expectativas que ha justificado los aumentos ha sido desmentido en los hechos, pues las de corto plazo no han dejado de subir a pesar de los incrementos”, aseveró.

En tanto, otro miembro de Banxico aseveró que es indispensable incrementar el ritmo del retiro del estímulo monetario, porque ante la ausencia de una acción más decidida y contundente que ratifique el compromiso del banco, se corre el riesgo de la pérdida de credibilidad.

“Las continuas revisiones al alza de los pronósticos de inflación muestran que la estrategia no ha sido eficaz para contener la inflación ni sus expectativas. Opinó que ello constituye un riesgo para las expectativas y la credibilidad del Banco Central, en caso de que se perciba falta de congruencia entre los comunicados y las acciones tomadas”.

Dominancia fiscal

De acuerdo con las minutas, uno de los miembros de la Junta de Gobierno del banco central consideró que la autonomía del banco, la imposibilidad de financiar al gobierno y el buen actuar de las finanzas públicas han impedido que se caiga en una “dominancia fiscal”.

No obstante, alertó de que el argumento de no subir la tasa de interés, porque pudiera tener un efecto negativo en el gasto público a través del incremento del costo financiero, podría introducir elementos de dominancia fiscal, lo cual perjudica el buen funcionamiento de la política monetaria.

“La contaminación del proceso de formación de precios demanda un mayor ritmo de ajuste, firme y proactivo, que considere todos los factores, no de manera mecánica, sino ponderados adecuadamente. Esto a fin de mantener la trayectoria de inflación convergente a la meta, que permita el anclaje de sus expectativas y que sincronice los ciclos monetarios local y global”, destacó ese miembro.

El mismo integrante de la Junta añadió que se debe encontrar el balance entre una recuperación económica débil, las presiones inflacionarias, y el inicio de un nuevo ciclo de restricción monetaria de la Reserva Federal.

