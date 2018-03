A pesar de los beneficios que han resultado a partir de la reforma en telecomunicaciones, por ejemplo la baja de tarifas, hay errores en la regulación que han incidido en el freno de inversiones en el sector y la penetración de los servicios.

Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, comentó que la reforma en telecomunicaciones fue importante, pues por lo menos definió cuál es el objetivo de participación de mercado que considera el gobierno conveniente; sin embargo, en la regulación ha habido errores, por ejemplo, que México es el único país sin convergencia, y eso desde el punto de vista regulatorio es un error porque además frena inversiones .

El empresario expuso que México es el único país del mundo en el que competimos con el jugador más grande del mundo (AT&T) y el más grande de Iberoamérica y a los que además subsidian con 300 millones de pesos al mes.

Destacó que en la metodología para considerar la participación de mercado y la preponderancia incluye la telefonía social y eso ha hecho que frenemos la inversión en zonas donde no hay nadie más porque tendríamos el 100% y seríamos preponderantes. En lugar de que la telefonía social rural se promueva, se frena porque se suman al número de clientes y nos hace mantener la preponderancia por numero de usuarios. Es de las cosas que no ha funcionando .

(La regulación asimétrica) ha hecho que no invirtamos y, como los competidores usan nuestra red, invierten muy poquito. Se ha bajado la inversión en telecomunicaciones, no se cubre todo el país y el país tiene la menor penetración de telefonía móvil, en virtud de estas medidas nadie invierte y nosotros tampoco porque nos sumaría clientes , afirmó.

En el 2015, América Móvil anunció inversiones por 6,000 millones de dólares para los siguientes tres años; en tanto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones alista la resolución de la revisión de efectividad y cumplimiento de las medidas de preponderancia.

Slim Helú consideró absurdo que haya medidas en un mercado con clara competencia intensa, que la empresa nacional esté subsidiando a las empresas extranjeras porque no les hace falta, además que la falta de convergencia impide una real competencia. Telmex es la única empresa que está impedida a ofrecer servicios de TV de paga.

Por un lado les estás dando 300 millones de pesos al mes y por otro lado andan comprando empresas de 100,000 millones de dólares , dijo, sin referirse explícitamente a la operación de AT&T para adquirir Time Warner.

Se acota interés

Desierto, 31% de frecuencias de radio a licitar

De las 257 frecuencias de radio que están en licitación, 31% quedará desiertas, y no 26.4%, como se previó. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que de las 257 frecuencias que integran la licitación, 177 son las que finalmente serán disputadas por 166 participantes, contenidas en 117 localidades distintas.

En el proceso de presentación de ofertas los participantes se disputarán 146 frecuencias en FM (de 191 originales) y 31 en AM (de 66 originales).

Para el resto de las frecuencias no hubo participantes registrados, ya sea porque no hubo interés por ellas desde un principio, porque los interesados no cumplieron con uno o más de los requisitos de la licitación o por restricciones en materia de competencia económica.

De forma agregada, los participantes mostraron interés por 536 frecuencias de las 177 que se disputarán; es decir, en promedio, cada frecuencia será disputada por tres participantes. Incluso, para algunas frecuencias se identificaron más de 20 participantes.

El IFT dio a conocer que de 167 personas, físicas y morales, que habían acreditado capacidad administrativa, jurídica, financiera y técnica para la licitación de las frecuencias, únicamente entregó a 166 la constancia de participación.

Sólo en un caso el interesado no presentó los originales (de las garantías de seriedad, de documentación expresa y del comprobante de pago de derechos correspondiente) que debían cotejarse.

Ahora los 166 participantes pasan a la tercera etapa del proceso con las sesiones de práctica del Procedimiento de Presentación de Ofertas. Dicha etapa inicia.

El resultado indica que habrá una amplia y competida participación en la tercera etapa de la licitación , refirió el regulador.

