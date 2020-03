“No hay una sola mujer CEO en la hotelería”.

Lourdes Berho, presidenta y ceo de alchemia.

Si bien un logro en la equidad de género es que se está “generando conciencia” a través de distintos movimientos, en la industria turística y la del marketing aún hay una gran brecha entre hombres y mujeres, consideró Lourdes Berho, presidenta y CEO de Alchemia Communications Group; dejar atrás los estereotipos y la inseguridad que sufre el género femenino, entre los retos.

¿Qué han logrado las mujeres en México en materia de equidad de género?

El estudio de McKinsey & Company titulado Women Matters retrata que en México, en oportunidades de trabajo, hay una gran brecha entre hombres y mujeres en los niveles corporativos. En los de entrada, 63% hombres vs 37% mujeres, y en los de alta dirección, 8% mujeres vs 92% hombres. No puede haber equidad de valores, integración de perspectivas y de talentos con una desigualdad así. En las industrias donde me desempeño más, la turística y la del marketing y agencias, esta realidad es altamente reflejada. No hay una sola mujer CEO en la hotelería.

Lo que se está logrando es por lo menos generar conciencia. Las redes, los movimientos, las marchas, la valentía de muchas mujeres y hombres de alzar la voz y reflejarnos la fotografía de la realidad por lo menos es un gran paso.

¿Qué les falta por conseguir?

Pasar de lo hablado a los hechos. Tener “mentores”, hombres y mujeres comprometidos en impulsar, acompañar, capacitar y ofrecer apoyo en ecosistemas que permitan que las mujeres podamos integrar nuestro desempeño personal y profesional sin problema.

Falta que en nuestra comunidad y familia también estén los roles mejor y mayormente integrados. El tabú de que la mujer es el único pilar de su casa, de la educación de los hijos, de los “valores” es un estereotipo arcaico. Falta que los medios sean la voz permanente y usen su poder de influir y concientizar en estos temas. Dejar de estigmatizar los roles, los estereotipos sobre todo de “objeto” sexual. Los medios deben de ser los mejores cómplices.

¿Cuáles son los principales progresos que han conseguido y los principales problemas a los que se enfrentan?

Entre los principales problemas está el arraigo tan precario al “machismo”. Hay que aceptar que las mismas madres, mujeres, son procuradoras del machismo desde los valores y educación que dan en el hogar. Donde siguen procurando que la mujer sea el resultado del éxito del hombre cuando el hombre quiere, que sigan sumisas ante una situación de inequidad, donde a la mujer que trabaja se le sigue “culpando” por los huecos que deja en su familia. También hay que reconocer que a las mujeres nos falta “alzar la mano” y decir “yo quiero”, “yo puedo”.

¿Qué desafíos tienen que enfrentar?

La poca empatía a nivel alto en las corporaciones y en los gobiernos. Me ha tocado ver cómo muchos hombres que conozco y que admiro también por sus logros, al vernos unidas, “hablando”, solicitando equidad y que no nos vean con los estereotipos arcaicos, nos digan “feminazis”, están tan acostumbrados a la sumisión, que ahora que hay forma de tener voz y la usamos, sienten que gritamos.

Seguridad. En México es nuestro mayor desafío, y los hombres al ver una mujer debe de pensar en que somos la madre, la hermana, la esposa, la amiga, la hija, la nieta, la cómplice, su socia. Cuando realmente lo sientan, tendrán la empatía y se convertirán en nuestros mejores aliados, en feministas.

“Estereotipos limitan desarrollo laboral de mujeres en energía”

Sandra Caballero, fundadora de la red mujeres en energía renovable y eficiencia energética

A pasos muy lentos y con posibilidades estereotipadas tanto en lo físico como en lo que tiene que ver con decisiones financieras y de futuro de los negocios, describe Sandra Caballero los avances en equidad de género en México. La fundadora de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética lamenta que, aunque haya mujeres suficientemente fuertes o preparadas, con ingenierías y formación completamente técnica, no existe la posibilidad de elegir el ingreso a empresas más que en puestos administrativos.

¿Qué han logrado las mujeres en México en materia de equidad de género?

En países industrializados, porque desafortunadamente en este sector en el que tradicionalmente hay tan poca participación de mujeres, no hay datos en países en vías de desarrollo, en países industrializados 25% de la fuerza laboral se compone por mujeres. De ahí, 40% ocupa puestos de nivel junior hacia abajo y sólo 22% está en puestos gerenciales o de manager y en los niveles directivos o de los consejos de las empresas o gobiernos sólo 16% son mujeres.

En México, se ha logrado cierta inclusión, con mucho trabajo, igual que en el resto del mundo, pero a pasos muy lentos y con posibilidades estereotipadas tanto en lo físico como en lo que tiene que ver con decisiones financieras y de futuro de los negocios.

¿Qué les falta por conseguir?

Aunque existen tantas variables e insumos para la operación del sector energético en el mundo, es un negocio que tiene un común denominador igual que el resto de las industrias: el talento de sus trabajadores hace la diferencia en términos de rentabilidad y competencia.

¿Cuáles son los progresos más significativos que han conseguido y los principales problemas a los que se han enfrentado?

Según la Agencia de las Naciones Unidas para Energías Renovables (Irena), de las mujeres con carreras afines a energía, sólo 28% está en puestos técnicos, porque aunque sólo se trate de presionar botones de equipos, las diferencias físicas entre hombres y mujeres prevalecen como estereotipos y aunque haya mujeres suficientemente fuertes o preparadas, con ingenierías y formación completamente técnica, no existe la posibilidad de elegir el ingreso a empresas más que en puestos administrativos.

¿Qué desafíos tienen que enfrentar?

El principal desafío es el cambio de cultura y comprender que es verdaderamente un problema para toda la sociedad: como la gravedad, aunque quieras negarlo, ahí está, existe y nos entorpece como humanidad no sólo por las sociedades injustas en las que vivimos sino porque retrasamos un proceso que ya no puede esperar que es la transición energética.

¿Qué le toca hacer a las autoridades, sociedad civil y las empresas para lograr la equidad de género?

El enfoque de género está en lo cotidiano, en las acciones de todos los días dentro de las organizaciones. En México, 39% de las mujeres ha tomado una pausa laboral contra 25% de hombres en sus carreras. Las mujeres lo hacen, según las encuestas, para dedicarse al cuidado de otras personas, principalmente, los hombres, para continuar con su formación y estudios. Debe haber más CV de mujeres, por lo menos dos en cada concurso por una plaza. Las medidas de inclusión deben venir de las autoridades laborales y permearse a todas las organizaciones.