La pandemia y la digitalización han influido fuertemente en cómo los consumidores se comportan y esto ha implicado cambios a una gran velocidad tanto en los procesos que soportan el negocio como en la forma en que las compañías acercan y promueven sus servicios o productos a los clientes. Este cambio vertiginoso y adaptación de la empresa sólo se puede dar con claridad de acciones que se toman en la Alta Dirección y en la adaptación de las personas a abrazar los cambios.

El cambio no es fácil de aceptar en las empresas, y en muchas ocasiones buenas estrategias fallan por una mala o lenta ejecución, es común ver que la implementación de las decisiones es retrasada por exceso de “análisis” cuando en realidad lo que hay en el fondo es que ejecutivos prefieren correr el riesgo de omisión (no hacer nada) para no tomar responsabilidad que el riesgo de comisión donde se ejecuta una acción y se toma responsabilidad ante un resultado incierto. A mayor incertidumbre en el resultado se da una mayor resistencia al cambio.

Es ahí donde la Alta Dirección tiene la responsabilidad de movilizar a los equipos, modificar la cultura de la empresa para abrazar el cambio y ejecutar de manera rápida. Una herramienta para el cambio es el concepto de “Burning Platform” donde haciendo analogía con una plataforma petrolera en el medio del océano que se está incendiando y la única manera de sobrevivir es apagando el incendio.

Afortunadamente la vida no está en riesgo en los negocios, pero si la empresa y los empleos que genera. Cuando los líderes logran movilizar al equipo hacía la ejecución de la estrategia, aún una estrategia poco atractiva se vuelve exitosa. Apalancando en la teoría de necesidades de Maslow la movilización y el cambio son mejor recibidos cuando los beneficios que reciben las personas son más grandes que los costos.

Las empresas más resilientes y rentables en el tiempo son aquellas que se han adaptado más rápido y han sabido pivotear hacía otros servicios y productos, o bien a innovar continuamente, la innovación no sólo se da en productos o servicios, sino también en precio, modelo operativo de la empresa y marca. Pero la innovación y exploración en nuevos negocios requiere de inversión, y con el cambio tan rápido que se tiene hoy día tolerancia al riesgo de fallar, pero a la vez aprender de los errores para mejorar en la siguiente iteración.

Es fundamental para las empresas buscar el crecimiento, a pesar de la situación económica actual, hay sectores que están teniendo alta demanda y es ahí donde la Alta Dirección tiene que buscar el crecimiento. En particular en los servicios financieros lo ligado a las exportaciones de manufactura, agro, y el sector de PYMES que esté geográficamente alrededor de estos sectores.

Tres consejos para la Alta Dirección y tener equipos más ágiles y orientados a la innovación: i) Recompensar el esfuerzo, no sólo el logro; tenemos que dar por un hecho que no todos los proyectos van a ser exitosos, pero aun así hay que recompensar el esfuerzo del equipo y mantenerlo motivado para el siguiente reto. ii) Premiar el comportamiento del equipo y no sólo a una persona; esto ayuda a que el esfuerzo sea de todos los integrantes. iii) Crear un ambiente propicio para tomar riesgos; esto permitirá a los equipos a abrazar el cambio y la innovación.

Tener en mente que los nuevos requerimientos en las habilidades de los empleados es una combinación de buen entendimiento del negocio, pero también de la tecnología, aunados a una intelectualidad curiosa y de exploración, y que se conecte emocionalmente con el cliente. Como organización buscar un trabajo más de redes que de organización piramidal.

Busquemos el crecimiento apuntalados en la tecnología como habilitador, pero principalmente con el apoyo de los empleados para una forma de trabajo más ágil y dispuesta a tomar riesgos.

Gustavo Méndez Narvaez es Socio Líder de la Industria de Servicios Financieros de Deloitte Spanish Latin America.