La pandemia de Covid-19 ha hecho que los cambios, tanto tecnológicos como en la gestión del personal, se aceleren, por ende, la confianza ha sido un punto clave ante la incertidumbre en la que vivimos.

Rachel Botsman, experta en el poder de la colaboración y el intercambio, dijo, durante su presentación en World Business Forum México 2020 (WOBI) que en cualquier compañía existen dos tipos de monedas para hacer transacciones: el dinero y la confianza, si la empresa se centra sólo en la primera únicamente se realizarán transacciones, pero si se impulsa la confianza se dará pie a tomar riesgos, sobre todo en momentos de incertidumbre.

“La confianza tiene que ser el valor más alto en la empresa, si uno invierte en la confianza se va a ver un retorno en el futuro”, dijo Botsman.

Para Rachel, la confianza es una relación confidente con lo desconocido. “La esencia de la confianza nos permite poner nuestra fe en personas, productos y sistemas donde no conocemos el estado a futuro”, como la implementación de tecnología para hacer video conferencias y trabajar a distancia.

La falta de confianza mata la innovación

En la vida llegan momentos en los que se requiere dar un salto de confianza, es decir poner la fe en lo desconocido. A la mitad de este salto siempre hay incertidumbre y mientras más grande es el salto, mayor es la incertidumbre.

De acuerdo con Rachel, existen dos formas de abordar lo desconocido: la primera es disminuir la cantidad de riesgo y la segunda aumentar la tolerancia a lo incierto.

“La pandemia nos pidió saltar más rápido y tener mayor confianza en la adopción tecnológica, en la confianza de los colaboradores al trabajar a distancia”.

En este punto, las empresas deben tener una alta confianza para innovar y tomar riesgos y sentirse cómodos sin saber el resultado.

“Una de las cosas que mata la innovación es la falta de confianza”.

¿Cómo construir confianza?

Se ha dicho que la forma de construir confianza es ser bastante transparente; sin embargo, la transparencia también es sinónimo de desconfianza.

Rachel detalló durante su ponencia en WOBI que en una empresa no siempre se puede ser completamente transparente, porque existen momentos en los que se tiene que guardar información. Entonces, ¿cómo construir la confianza?

“La confianza es algo que no se construye, es algo que se gana, que dan las personas”, precisó Rachel.

La confianza no se gana por una gestión, por una campaña de comunicación, la confianza se gana a través de la consistencia, de pequeños comportamientos persistentes. “Hay que pensar en confianza como ese comportamiento diario”.

Hay que enfocarse en una transparencia intencional, es decir, reconocer que hay un problema y si se revela información para saber dónde está la responsabilidad y llevar al cambio.

La confianza es resultado empatía y cuidado

Estamos en tiempos inciertos y hay que creer en nuestros equipos. Para descubrir la confianza en los colaboradores se requiere descubrir si sus palabras se alinean con sus acciones, si son capaces de aceptar cuando no saben hacer algo y si llegan a tiempo a reuniones o entregan el trabajo a tiempo.

Pero estos son sólo algunos indicadores que te permitirán ir descubriendo si puedes confiar en una persona; la confianza profunda se forma de dos ingredientes: la empatía y el cuidado.

La empatía porque cuando uno logra ponerse en los zapatos del otros es más fácil tomar acciones o saber qué le molesta y el cuidado porque una vez que se saben las dolencia, se ponen en prácticas acción para cuidar del personal.

Cómo ganar la confianza cuando ésta se ha perdido

A nivel organizacional, es difícil recuperarse de una crisis de confianza, uno de los errores más comunes en las empresas es tratar de recuperar la confianza a través de los medios; sin embargo, esta acción no le demuestra a las personas cómo ha cambiado la cultura, cómo los incentivos han cambiado y las personas, y hasta que no se demuestre no va a cambiar la confianza.

Lo más importante es identificar el problema de confianza y solucionarlo, recuerda que la confianza no se puede medir, pero si se puede hacer un mapeo por áreas y descubrir qué factores están incidiendo a que esa área tenga niveles más altos.

kg