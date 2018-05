EL ECONOMISTA

Será hasta julio próximo cuando se defina la participación de uno o los dos concursantes en la licitación de frecuencias en la banda de 2.5 GHz, ideales para servicios móviles, que lleva acabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); mientras tanto, como parte del calendario de actividades el regulador realizó prevención de información a ambos interesados.

No obstante, el 1 de junio también es una fecha clave en el proceso, pues vence el plazo para una segunda entrega de información; el interesado que no cumpla podría quedar fuera del proceso desde ese momento. Del 9 al 11 de mayo se llevó acabo la prevención, por parte del IFT, que tiene que ver con información o documentación faltante que no cumplió con los requisitos. Las dos empresas fueron prevenidas y tienen hasta el próximo 1 de junio para atender los requerimientos del regulador.

A partir de ese momento iniciará la segunda etapa de la licitación que tiene que ver con la evaluación, dictaminación y emisión de constancias de participación.

De ahí, el próximo 6 de julio se publicará el calendario de entrega de dichas constancias. Desde ese momento ningún participante, en caso que los dos actuales continúen, podrá abandonar la licitación sin ser sujetos de hacer efectiva la garantía de seriedad.

Para poder recibir la constancia de participación los interesados deberán obtener la emisión favorable del dictamen técnico-jurídico: en éste se evaluará el cumplimiento de las disposiciones y requisitos legales.

Así como obtener la emisión favorable del dictamen de competencia económica; en éste se evaluarán los límites de acumulación de espectro, cumplimiento de las disposiciones legales en materia de competencia; y haber presentado una garantía de seriedad válida.

Hasta este momento de la licitación, únicamente dos de los cinco interesados que presentaron Manifestación de Interés (MDI) al Instituto entregaron la información y documentación establecida en las Bases de Licitación dentro del plazo previsto. Inicialmente el IFT recibió cinco MDI, de los cuales había cuatro personas morales y un consorcio.

Una vez revisada la información y documentación, quienes cumplan con todos los requisitos establecidos en las Bases de Licitación serán sujetos de obtener la constancia de participación que les permita presentar ofertas por los bloques de espectro de su interés, por lo que la participación de los dos interesados aún es incierta.

A través del espectro que se está licitando se podrán ofrecer servicios de cuarta y hasta de quinta generación (5G) de telefonía móvil, que permiten a los usuarios contar con mayores tasas de descarga de datos y acceder a soluciones de Internet de las Cosas de baja latencia, es decir, con poca demora en la recepción de datos.