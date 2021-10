En dos semanas concluye el plazo para llamar a elecciones para ocupar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y tendrán que convocar a los trabajadores a emitir su voto, que como ya quedó acordado, podría ser vía electrónica, afirma en entrevista Cecilia Sánchez, una de las candidatas a suceder al líder sindical Carlos Romero Deschamps.

La también senadora de Campeche por la fracción de Morena, trabajadora en Petróleos Mexicanos (Pemex), afirma que a casi dos años en el que se quedó acéfala la secretaría general del STPRM, y una vez que “concluyeron los plazos y prórrogas, es momento de que se llame a elecciones, el plazo concluye en dos semanas.”.

Algunos de los nombres que se han mencionado como interesados en contender está: Arturo Flores Conteras de la sección 01; Héctor Sosa de la sección 34, y Cristina Alonso García de la 44.

En octubre de 2020 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó un esquema para el desarrollo del proceso de elección, en que contemplaba la instalación de entre 211 y 470 casillas, tomando en cuenta los 470 centros de trabajo, para una participación de 92,666 trabajadores.

No obstante, la senadora de Morena sostiene que ya se han tomado acuerdos para que el proceso de elección, con voto libre, secreto y directo, pueda realizarse de manera electrónica, no sólo por la facilidad que puede representar, sino para protección de los trabajadores.

“Ahorita que ya se aprobó el voto electrónico, ya no tenemos ningún pretexto para no hacerla (la elección). Nada más que sí tiene que emitir el Sindicato supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la convocatoria, y estos a su vez verificar que vaya acorde con la disposición que mandó el Ejecutivo de que voto sea libre, secreto, directo y además ahora electrónico; es una buena medida porque el trabajador tiene miedo, el trabajador petrolero siempre ha sido coaccionado y en muchos de los casos no ha tomado en cuenta para estas elecciones”, señaló Sánchez García.

Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2019, el sindicato notificó a la STPS de la renuncia de su secretario General, Carlos Romero Deschamps; y el 11 de diciembre de 2019, el sindicato notificó a la dependencia del trabajo que realizó las adecuaciones a sus estatutos conforme al nuevo marco legal, estableciendo que sus dirigentes deberán ser electos a través del voto personal, libre, directo y secreto, por lo que se programó el proceso de elección para el primer semestre de 2020; pero no ha sucedido.

“Antes no se daba la posibilidad de que se presentaran candidaturas, todo estaba controlado, usaban colores para conocer quienes eran los trabajadores que votaron en contra. El voto era a mano alzada; hoy estamos frente a la posibilidad de un cambio, y estamos trabajando en ello”, afirmó la senadora Cecilia Sánchez.

Tras afirmar que ella cumple con los requisitos ser trabajador de planta, tener antigüedad y ser miembro de este sindicato; tiene una intensa campaña en redes sociales, realiza gira por las distintas secciones que integran el STPRM, y afirma que “es momento de revolucionar al Sindicato, después de años de saqueo y corrupción, las y los petroleros seguimos sin líderes que defiendan nuestros intereses”.

Dijo que “tenemos 6 ejes para impulsar el cambio interno en el Sindicato; además hemos presentado en el Senado exhortos para que se llame a elecciones”.

Destacó que ya venció el interinato de Manuel Limón, como secretario general, no han nombrado a otra persona para que se pueda emitir la convocatoria, pero sólo están alargando su agonía. El trabajador está cansado y va a reaccionar; además se debe considerar que se juntará con otro proceso de las 36 secciones, y esto se seguirá retrasando porque esas no se pueden realizar porque no hay secretario General”.

