Barcelona, Esp.- Algunas empresas de televisión habían visto en plataformas como Netflix una amenaza, pero han empezado a entenderlas como una opción adicional de entretenimiento.

INFOGRAFÍA: Las televisoras en el nuevo ecosistema de la TV

Para Reed Hastings, consejero delegado de Netflix, la libertad de ver contenido en el horario que se quiera donde se prefiera en forma ilimitada es un modelo que pronto podrían seguir las cadenas de televisión y dejar atrás la transmisión de contenidos lineales, lo cual incluso puede incidir en reducir los índices de piratería.

En el marco del Mobile World Congress 2017, que se celebra en esta ciudad, el representante de Netflix dijo que la tendencia es ofrecer contenidos de calidad y migrar a esquemas de video on demand con tarifas planas, tomando en cuenta que el móvil es y continuará siendo el dispositivo en el que más se consumen contenidos audiovisuales.

Empresas de televisión por cable que temían que el éxito de la plataforma les hiciera perder clientes, pero ahora han visto que Netflix es una opción adicional de entretenimiento , comentó.

NOTICIA: Netflix suma más de siete millones de suscriptores

Netflix, que resulta un operador Over The Top (OTT) por lo que no necesita de infraestructura y que suma una base de usuarios de alrededor de 100 millones, seguirá apostando por la creación de contenidos locales.

En México, Grupo Televisa ha reconocido en los OTT una complementariedad de los medios y no una sustitución.

Los contenidos se despliegan en otras plataformas, entonces hacemos extensiva la experiencia de noticieros Televisa a móvil, web. La transmisión del futbol ha sido exponencial, antes no existía (la nueva forma de transmitir) y ahora es muy relevante , ha dicho la empresa.

Incluso, Televisa le apostó a su propio OTT y en el 2015 lanzó Blim, como respuesta a las tendencias tecnológicas y de consumo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo desde el lanzamiento de la plataforma Televisa rompió con Netflix y quito sus contenidos del OTT para enfocarse en su nuevo servicio.

NOTICIA: Acceso total a plataformas como Netflix en toda la UE en 2018

De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit, en México, los OTT alcanzan a más de 6.2 millones de suscripciones de las cuales, Netflix cuenta con 4.43 millones.

cjescalona.eleconomista.com.mx

erp