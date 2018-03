El mercado laboral del país está frente a la peor variable que puede encontrarse: la incertidumbre; las organizaciones aún no saben cuál será el crecimiento y generación de empleo, estimaron especialistas en recursos humanos.

Después del 20 de enero se escribe una nueva historia que repercutiría en todos los sectores y en todos los niveles, las empresas nos han transmitido la incertidumbre que tienen con respecto a abrir nuevas plazas laborales , comentó en entrevista Víctor Chávez, socio director de Grupo Human.

La movilidad de empleo que se tiene en el arranque del año es sobre todo para cubrir los puestos que tienen alta rotación, pues generalmente en enero febrero o no hay muchas ofertas laborales en mandos medios o gerenciales; la mayoría de los puestos de trabajo que se deben cubrir son operativos , detalló Chávez.

Agregó que cada año las grandes empresas cancelan puestos de trabajo en nuestro país, pero a diferencia de años anteriores, este año el ingrediente es la llegada de Donald Trump, pues percibimos de manera distinta la cancelación de inversiones y su efecto en la generación empleo, sobre todo porque esas cancelaciones se pueden dar a lo largo del año .

Pese a que el mercado laboral puede estar más presionado, consideró que el desempleo va ser controlado, la tasa de desempleo no se disparará porque se buscará, incluso con programas, apoyar a quienes no tengan un empleo, las empresas los primeros dos meses del año no hacen contrataciones .

En ese mismo sentido se pronunció Héctor Márquez, director Comercial de ManpowerGroup y destacó que en el 2016 tuvimos un año con cifras récord en el empleo formal, pero si analizamos el último mes del año, la industria de la transformación ya reflejó un menor ritmo en la generación de puestos de trabajo, casi 6,000 puestos de trabajo menos .

Añadió que el sector servicios es el que hará fuerte al mercado laboral en el 2017 , pues este sector logró un crecimiento de 4.7% en el 2016 .

Destacó que en la encuesta de Expectativa de Empleo para el primer trimestre del 2017, arriba de 70% de los empleadores no harán modificaciones en sus plantillas laborales.

Se van a mantener como hasta ahora, eso nos habla de estabilidad, sí; pero sobre todo de incertidumbre , añadió.

Asimismo, coincidieron en que dos sectores en los que se debe tener un mayor detalle son el automotriz y el energético.

La Población Ocupada en el país es de 51 millones de personas.

