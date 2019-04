La Ciudad de México no resolverá el problema de movilidad sino lo hace a través de un modelo de articulación entre estados que convergen en la Zona Metropolitana; la apuesta debe ser al transporte tipo masivo con un modelo de interconexión, planteó Emilio Álvarez Icaza.

El secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República aseguró que una parte importante de las personas que se mueven en la Ciudad de México no habitan aquí, por lo que es urgente cambiar el modelo de movilidad, así como generar estrategias de coordinación entre entidades como Estado de México, Hidalgo y la capital del país.

Añadió que desde el Senado de la República trabajan en impulsar una Ley de Coordinación Metropolitana y la Ley de Seguridad Vial que reglamente la preservación de la seguridad e integridad de los conductores en zonas urbanas.

Destacó que si bien hay voluntad política de las autoridades, parece que para que trabajen de manera coordinada, necesitan que haya una ley de por medio.

Hay voluntad, pero la voluntad no basta, de los diálogos que tuvimos con anteriores gobernantes nos decían que si la ley no los obliga no lo van a hacer, entonces se acaban convirtiendo en actos de buena voluntad, muy susceptibles y afectados por los vaivenes políticos. Entonces cuando hay conflicto político, baja la coordinación, y no es un tema de gustos. Los gobernantes tienen que ponerse sí o si de acuerdo aunque sean de diferentes fuerzas políticas.

El legislador también expuso que la movilidad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y en el que invierten mucho tiempo y mucho dinero.

Por ello, aclaró, es necesario repensar los modelos de movilidad aplicados en la Ciudad de México.

Señaló que el principal reto para la capital del país es incentivar transporte público eficaz y eficiente, aunque en los últimos años no se realizó la inversión que se requería.

Dijo que si bien transportes como el Metrobús y el Metro funcionan para agilizar la movilidad, el gobierno de la ciudad debe invertir en otras alternativas.

“La apuesta debe ser al transporte tipo masivo con un modelo de interconexión”, añadió el senador.

