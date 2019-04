Sevilla. “Estamos en la edad de oro del turismo, y por eso debemos ser agentes del cambio, aliados de la tecnología que cada día mejora la forma y fondo de nuestro negocio”, señaló Gloria Guevara Manzo, presidenta del Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) al dar inicio el Global Summit 2019, que se realiza en esta ciudad y reúne a 1,650 personas, 140 empresas del sector y 100 líderes de esta industria. Para la decimonovena edición, el tema central es el futuro del turismo.

La exsecretaria de Turismo mexicana recordó que el sector de viajes y turismo creció 3.9% el último año (por arriba del crecimiento económico, que fue de 3.2%). Para la próxima década se prevé que esta industria generará cerca de 100 millones de empleos.

Sin embargo, Guevara Manzo advirtió que este panorama futuro no se puede dar por sentado: “Si no trabajamos juntos las proyecciones de crecimiento, no se materializarán. Debemos preguntarnos, por ejemplo, cómo vamos a transportar a los 4,000 millones de pasajeros adicionales que se prevén en los próximos años”.

Destacó que la tecnología ha ocasionado grandes avances en el turismo en la última década y que ha ayudado a “empoderar el viaje”, y factores como la biométrica, uso de drones y realidad aumentada continuarán mejorando el modo en el que viajamos.

“Dentro de los próximos años me veo a mi misma viajando sin pasaporte físico conmigo, sino que mi biométrica y mis facciones me van a permitir embarcar un avión, crucero (...) o dejar hacer el check-in en el hotel. Las filas de dos horas de migración deben quedar en el pasado”.

Tras la intervención de Gloria Guevara, Pepper, un robot humanoide de 120 centímetros, programable y diseñado para interactuar con personas, dio la bienvenida en inglés a los asistentes del evento.

Dentro de los panelistas de la cumbre, hoy jueves participará el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, con un panel sobre acciones para hacer frente al cambio climático.

De acuerdo con organizadores de la cumbre, este año no asistió ningún funcionario mexicano, debido “a la cercanía con el Tianguis Turístico que se realizará la próxima semana”. Cabe recordar que el año pasado a la Cumbre en Buenos Aires asistió el ahora extitular de Turismo, Enrique de la Madrid. Por parte del sector privado, sólo están registrados dos empresarios del sector hotelero.

“Viajar nos recuerda lo que compartimos”

Turismo, un aliado contra los muros: Barack Obama

Sevilla. “En un mundo en el que la globalización es una realidad palpable, no vale reasegurar las fronteras. Hacerlo sólo puede llevar al fracaso y a que se multipliquen los conflictos y los choques entre los pueblos”, fue una de las reflexiones del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, en el Global Summit 2019 que organiza el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) y que se realiza en esta ciudad.

Entrevistado por Christopher J. Nassetta, presidente del WTTC y también CEO de Hoteles Hilton, Obama enfatizó: “Viajar debe ser una de las apuestas para hacer ver a la gente el valor de la diversidad planetaria. Viajar nos recuerda lo que compartimos”.

Obama fue recibido entre aplausos y ovaciones en el Auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, a la que calificó como “una ciudad preciosa y espectacular”.

El 44 presidente de Estados Unidos considera que detrás del auge de los nacionalismos está la “incertidumbre” que actualmente está presente en la sociedad, el hecho de que “la gente no se siente segura”. En ese sentido, dijo, los populismos no son sólo una reacción a los cambios económicos, sino también una reacción de la gente que siente que su estatus y su país se están dañando.

“Se quieren hacer muros de verdad o metafísicos para preservar su estatus de la mano de los nacionalismos y la xenofobia. Son caminos peligrosos y se está convirtiendo en un fenómeno global”, expresó. Al hablar sobre las nuevas generaciones, Obama señaló que la industria turística debe tener en cuenta que los jóvenes buscan experiencias al viajar, además de que las mujeres exigen seguridad en los países que visitan y no sentirse acosadas.

¿Cuál es tu experiencia de viaje más importante?, le preguntó Nassetta a Obama, a lo que respondió: “He viajado bastante, así que es difícil elegir una. Hay algo espectacular sobre ver lugares nuevos y estar abierto a nuevas culturas. Viajar te hace crecer. Los viajes más memorables que he realizado han sido con mis hijas”.

