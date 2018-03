Las medidas impuestas a Televisa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su negocio de TV abierta, en general, mantienen el estatus de la regulación actual e incluso podrían beneficiarla marginalmente porque le permiten adquirir contenidos relevantes en ciertas circunstancias, de acuerdo con analistas.

No obstante, enfrenta un contexto incierto más por cuestiones de competencia que de regulación, debido a eventos como la salida de sus señales en las plataformas de Megacable, el fin del acuerdo de licencias con Netflix, el inicio de operaciones de Imagen TV, importante depreciación del tipo de cambio que encarece los costos de la empresa e incertidumbre sobre el gasto de publicidad de las empresas para el 2017/2018 por factores macroeconómicos en México y de inversión, por las nuevas relaciones comerciales entre México y EU, estableció en un reporte Alik García, analista de Intercam.

Adicional a ello, en el segmento de TV de paga de Televisa enfrentará una primera mitad de año complicada, por la difícil base comparable del 2016, dado que ya se agotó el efecto positivo de la Transición Digital Terrestre .

Ramiro Tovar, especialista en competencia y regulación, opinó: Las reglas que se fijaron tampoco son desmedidas, las adiciones sí son complementos que responden a problemáticas específicas como, por ejemplo, que en ciertas ubicaciones no había espacio físico y ahora deberá dar posibilidad de acceso .

Miguel Flores, excomisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia, consideró que las medidas son buenas y pueden servir a las nuevas cadenas, aunque habrá que esperar a conocer las medidas asimétricas en el mercado de TV de paga, por ahora se trata de modificaciones normales y de ajuste, no hay nada de gran trascendencia .

A partir de la revisión bienal de las medidas de preponderancia, el IFT determinó que Televisa deberá prestar el servicio de emisión de señal en caso de que no exista espacio para compartir infraestructura pasiva siempre que sea técnicamente factible.

Esto es, cuando un competidor pida acceso a la infraestructura de Televisa, ésta no podrá argumentar que no hay espacio, ahora, de ser necesario deberá compartir las líneas de transmisión o antenas cuando no haya lugar para más torres.

En tanto que no podrá adquirir, directa o indirectamente, derechos para radiodifundir en exclusiva contenidos audiovisuales relevantes, a menos que pueda sublicenciarlos a otros concesionarios de televisión radiodifundida. En esta medida, de acuerdo con los analistas, la regulación se relajó , porque la prohibición a adquirir contenidos en exclusiva está desde el 2014, pero ahora se abre la puerta para que el grupo tenga ingresos aun cuando no sean exclusivos.

En materia de publicidad, Televisa deberá publicar información relevante sobre los términos y condiciones en las que ofrece la comercialización de espacios publicitarios y deberá entregar anualmente al IFT información sobre los espacios publicitarios vendidos a anunciantes del sector de telecomunicaciones.

De la contabilidad separada, Ramiro Tovar destacó que es un paso previo a la separación funcional, como sucedió con América Móvil. Adicionalmente Televisa deberá desarrollar e implementar un sistema electrónico de gestión al que podrán acceder en todo momento el instituto y los concesionarios solicitantes, por vía remota. Para ello Televisa tendrá un periodo de 120 días hábiles.

Televisa acusó que las nuevas medidas están siendo determinadas en un momento en que el sector de radiodifusión no sólo enfrenta una competencia feroz por parte de las nuevas tecnologías y otras plataformas audiovisuales (muchas de ellas no reguladas por el IFT), sino también en un momento en que una nueva cadena nacional de televisión abierta está compitiendo de manera activa y ganando participación de mercado, y en medio de una nueva licitación de estaciones de televisión que se lleva a cabo en diversas localidades a lo largo del país.

Por ello evaluará el alcance e impacto de la resolución y analizará cuidadosamente cualquier acción o medida (legal, de negocios o de otra naturaleza) que deba tomar o implementar con respecto a las mismas.

cjescalona@eleconomista.com.mx