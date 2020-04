Para el empresariado del país “no es viable” cargar con el peso entero de la crisis económica y sanitaria por la pandemia de Covid-19, pues se ha llegado al límite de no tener ingresos ni liquidez que permitan mantener el salario de los trabajadores, lo que llevará a la pérdida de hasta 600,000 empleos durante abril, advirtieron industriales de diferentes sectores productivos aglutinados en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Al realizar un sondeo con las empresas que aglutina la Concamin, en donde más del 80% son micro y pequeñas empresas (de sectores textil, confección, calzado, automotriz, construcción, aeronáutico, químico, entre otros que suman 25), se reveló que los principales problemas que enfrentan las firmas son una falta de liquidez, en 58.2%; paro de operaciones, con el mismo porcentaje; aunque la principal preocupación es la reducción de demanda de bienes y productos, en un 60.20 por ciento.

En videoconferencia de prensa para presentar el segundo informe semanal "Covid-19-Industria", el dirigente de la Concamin Francisco Cervantes advirtió que no sólo México vive momentos críticos, es un fenómeno mundial, pero a diferencia del resto del mundo, en nuestro país no existen apoyos a los empresarios. “Sin la industria no hay futuro ni nación”, sentenció.

Destacó que el 98.9% de las firmas industriales del país, no han recibido algún apoyo por parte del gobierno federal para enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19, por lo que demandaron la conformación de un grupo de alto nivel para enfrentar la problemática actual.

También demandaron un calendario de retorno a la normalización de la actividad productiva para generar certeza a los agentes económicos nacionales e internacionales.

