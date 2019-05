El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, precisó que el tiempo corre contra la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el calendario electoral en Estados Unidos lo que podría traer mayores complicaciones.

Sin embargo, aseguró que es improbable que el acuerdo sea rechazado pues 95% de las pequeñas y grandes empresas así como asociaciones de consumidores están a favor del acuerdo comercial.

"Si no hubiera un calendario que avanza yo estaría muy tranquilo, va a salir el apoyo popular sobre todo de los sectores productivos desde las grandes empresas hasta las representaciones de consumidores y de pequeñas empresas", manifestó tras la inauguración del Foro Binacional México-Canadá: Ciencia, Tecnología y Desarrollo, el Nexo Academia-Empresas.

Precisó que el plan “B” es que la Cámara Baja estadounidense lo apruebe antes de julio, lo que permitiría que el Senado lo trabaje en otoño.

"Si ellos lo sacan antes de finales de julio yo estoy contento porque el Senado bien puede trabajarlo en otoño porque ahí no hay el problema político que hay con la Cámara Baja. Entonces no hay que exagerar y no tiene porque salir la ratificación en julio ojalá que así sea", dijo.

Remain in México

Respecto a la decisión de una corte federal de Estados Unidos de reactivar el envío de migrantes a México mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, Jesús Seade aseguró que el gobierno mexicano mantendrá una postura humanitaria.

"Son procesos internos de Estados Unidos no nos podemos meter en eso, es una medida que en general hemos expresado nuestra posición con toda claridad, nosotros tenemos que tener una reacción cuidadosa, humanitaria (...) les damos acogida por razones humanitarias pero también muy limitada ha habido discusiones técnicas con Estados Unidos para decirle de gente que pueda entrar a México a trabajar de forma temporal", sentenció.